Záchranka nestačila. S pacientkou museli vypomáhat ústečtí hasiči

Pro mnohé Ústečany neobvyklý zásah mají za sebou hasiči. Museli ráno před pátou hodinou vyjíždět do Žukovovy ulice na Střekově v Ústí nad Labem. „Vyjížděli jsme, abychom odnesli pacienta do sanitky. Takto vyjíždíme poměrně často. Lze říci, že v průměru to bývá až třikrát denně. Někdy jedeme jednou, jindy třeba čtyřikrát denně,“ vysvětlil hasičský mluvčí Lukáš Marvan.

Hasiči vypomáhali s pacientem záchranné službě. Ilustrační snímek. | Foto: Se souhlasem HZS