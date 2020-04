Za čtvrtstoletí existence pomohla více než deseti tisícům zvířat v nouzi. Teď by záchrannou stanici Falco mohl čekat brzký konec. Její činnost z velké části závisí na dotacích Ústeckého kraje. Ten ale teď přemýšlí o úsporných opatřeních kvůli očekávanému propadu příjmů a řadu pravidelných dotací nejspíš pozastaví.

Stanice má bez podpory hejtmanství pro letošek zajištěnou jen necelou třetinu nejnutnějších nákladů. Světlo na konci tunelu ale je: záchrannou stanici pro zvířata Falco ve veřejné sbírce mohou zachránit dary drobných přispěvatelů.

Falco přijímá volně žijící zvířata téměř z celého Ústeckého kraje. „Ročně zajistí pomoc téměř tisícovce zvířat,“ vypočítal Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. Třeba jen netopýrů, ke kterým záchranáři vyjížděli na žádost zoufalých lidí, jimž zalétli do bytů, kanceláří či nemocnic, evidovala stanice loni přes dvě stě. Mezi její časté „pacienty“ patřili také ježci nebo mláďata ptáků.

„Mezi velmi náročné případy lze počítat třeba odchyty labutí a kachen se zraněními po zamotání do rybářských vlasců s uvázlými háčky,“ dodal Stýblo s tím, že do stanice se dostávají i vzácní pacienti jako sokol stěhovavý, jeřáb popelavý, luňáci, chřástalové či sluky.

Peněz nemají nazbyt

Přesto, že úspory Falka pomalu docházejí, stanice už za letošní rok přijala téměř stovku zvířat v nouzi. „I v této těžké době zůstává provoz stanice nepřerušen. Přece ty zvířata nenecháme uhynout,“ řekla Jana Tomšovská z Falka. Jak si v Dolním Týnci poradí, až peníze dojdou, ale neví. „Jestli se nám nepodaří sehnat peníze na provoz, budeme muset vyhlásit bankrot,“ dodala smutně.

Letos zvířecí stanice žádala kraj ještě před vyhlášením nouzového stavu o 200 tisíc korun na mzdy a krmení z dotačního titulu pro podporu eko-agro oblastí v regionu. Další zdroje mají ve Falku běžně z obcí v Ústeckém, ale i Libereckém kraji. Obávají se však, že i tady finanční toky mohou kvůli koronaviru vyschnout. Jde spíše o tisícové částky, které se však pochopitelně hodí. Například město Litoměřice stanici přispívá pravidelně dokonce 50 tisíci korunami. „Na provoz potřebujeme ročně milion až milion a půl ročně,“ nastínil vedoucí stanice Václav Tomšovský.

Ze dne na den tu nezavřou. Vzhledem k předchozím projektům Falka podpořených krajem s povinnou udržitelností nemůže stanice službu jen tak odříct. „Museli bychom stanici udržet minimálně do konce roku. Ale s tím, že bychom omezili veškeré aktivity jen na příjem zvířat, nikam bychom nevyjížděli. A pokud by se situace nesrovnala, šli bychom pomalu do útlumu,“ načrtl „katastrofický scénář“ Tomšovský.

Vládní opatření kvůli pandemii koronaviru se projevila i ve Falku. Když je někde zraněné káně nebo čáp, samozřejmě to zařídí, při této specializované péči jsou i v kontaktu s ornitology. Omezili ale svoz zraněných zvířat od osob z jejich pozemků a domácností. „Když třeba něčí pes pokouše na zahrádce ježečka, tak ho k nám musí dopravit,“ popsal vedoucí. Zvířata přijímají v roušce před stanicí. „Vstup soukromých osob je do našeho areálu zakázaný kvůli riziku zavlečení nákazy. Jsme jen ve dvou zaměstnancích, a kdyby se něco stalo, stanice ze dne na den přestane existovat. Nevím, jak bychom řešili krmení hendikepovaných zvířat, které tu máme,“ dodal Tomšovský.

Falco není jedinou organizací, které se nejspíš dotkne šetření kraje. Předpokládaný schodek státu 200 miliard korun bude mít i přes přebytek kraje z jeho hospodaření z loňského roku negativní vliv na letošní rozpočet. „Musíme si udělat rezervu, abychom byli schopni financovat zdravotnictví a sociální služby, případně výpadek příjmů,“ vysvětlil první náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). Kterých organizací a v jaké míře se úspory kraje dotknou, zatím není jasné. Prozatímní návrh rady na omezení financování z rozpočtu kraje, který vzejde z konzultace s vedoucími odborů, půjde do zastupitelstva. To se má sejít v druhé polovině dubna.

Veřejná sbírka

Práci stanice Falco můžete podpořit i vy. Každá koruna pomůže zachránit zraněné zvíře či opuštěné mládě.

Dar lze zaslat na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33 55 33 22/0800, variabilní symbol platby 3702.