Zastihnout vedoucího záchranné zvířecí stanice Falco Václava Tomšovského je umění. Většinou je totiž na zásahu u poraněných zvířat a nemá čas se vybavovat s novináři. Tak to bylo i tentokrát, když se Deník zajímal o osud labutí z rybníka v Chlumci na Ústecku v kritickém stavu, pravděpodobně otrávených. Záchranáři zvířat si je od hasičů převzali minulý týden. Labutě, které na rybníku pošly, si vzala na rozbor Státní veterinární správa, případem se zabývá policie. To, že hasiči po zásahu v Chlumci nesnadno hledali, komu mají dát k ošetření polomrtvé vodní ptáky, ukázalo nepostradatelnost Falka pro Ústecký kraj. Jak ale vysvětluje Tomšovský, stanice z Dolního Týnce na Litoměřicku má omezený rozpočet a nemůže pomoct všem potřebným zvířatům, ani kdyby se její zaměstnanci rozkrájeli.

Jak to dopadlo s labutěmi z Chlumce, které vám nedávno předali hasiči?

Přijali jsme tři malá housata a jednu dospělou labuť. Ta bohužel uhynula ještě ten den, malí přežili. Zavodňovali jsme je a vypláchli jim volata. Malí u nás zůstali na rehabilitaci. Pošlí jedinci se toho asi najedli víc. Ale já vlastně vůbec netuším, jestli to byla otrava, mohlo to být něco ze dna rybníka, prověřuje to veterina.

Jak dlouho u vás přeživší labutě zůstanou?

Až do podzimu. I když se uzdraví, nemají rodinu, ke které by se mohly vrátit. Musíme tedy s vypuštěním na vodu počkat, až dospějí. Na stanici máme ještě další labutě. Jednu ochrnutou z Oseka, pomlátil ji labuťák při nějakém konfliktu s rybáři. Jinou zase vyloučili z hejna v Proboštově. Jednu jsme v uplynulých dnech vypustili. Teď jich tedy máme celkem osm, z toho šest malých.

Labutě v kritickém stavu si od hasičů nikdo nechtěl převzít. Dokazuje to, že v péči o poraněná zvířata máte v regionu nenahraditelnou pozici?

Máme, ale bohužel na tak velkém území nemůžeme jet nonstop. Fungujeme o třech zaměstnancích a omezeném rozpočtu kolem 1,3 milionu. Zvířata svážíme jenom jedním firemním autem. Někdy si vypomáháme vlastními vozy. Dál musíme zajišťovat i krmivo a samozřejmě provoz samotné stanice.

Je těžké vás vždycky vůbec dohnat, máte s Falkem moc práce?

Ano, a s limity, které při současném složení máme, je ta práce zároveň trochu nevděčná. Lidé si někdy myslí, že nechceme zvířatům pomoct. Ale bohužel nemůžeme být všude. Například městské holuby nepřijímáme z principu. Města je hubí a my nemáme finanční prostředky ani personál na to, abychom u nás měli třeba dvě stě holubů.

Kde vedle vás jsou nejbližší záchranné stanice?

V Chomutově a z druhé strany v Liberci. My pokrýváme to obrovské území mezi tím. Já bych se nebránil, kdyby kraj zřídil vlastní stanici a my se starali o menší území. Ale do toho se nikdo nehrne. Fungujeme vlastně na bázi psího nebo kočičího útulku, které ze zákona podporují obce. Nás bohužel ne. Takže aby Falco mohlo fungovat dál, musím s odpuštěním trochu žebrat po obcích a opakovat, že bez nás poraněná zvířata nebudou mít kam dávat.