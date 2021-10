Nový systém kontrol pasažérů spustí město Ústí nad Labem a dopravní podnik.

MHD Ústí nad Labem | Foto: Deník / Karel Pech

V praxi bude vypadat tak, že na dané zastávce bude nástup do vozidla možný pouze předními dveřmi. U těch kontroloři, složení z revizorů podniku a strážníků, provedou rychlou kontrolu jízdenek, dohlédnou i na to, aby si cestující při vstupu jízdenku koupili, případně ji řádně označili ve strojku. Stejná kontrola bude zajištěna i na následující zastávce, aby byla co nejefektivnější. Kontrola týmů bude poté pokračovat i v samotných busech.