V létě se činil i o kus dál v Doběticích v ZŠ Rabasova. Uvnitř areálu vysprejoval minerály u budovaného geokoutku. V „Rabasovce“ už dítka umělce znají z děl, která byla hotová před koncem minulého školního roku. Jde hlavně o malíře Rabase, podle něhož je škola pojmenovaná. Dále je to logo školy a podklad lezecké stěny. Zadkovy spreje už dříve kouzlily také se zdmi v ZŠ Neštěmická na Vyhlídce. Pletky ústeckého graffiti umělce s ústeckými školami tím zdaleka nekončí. Plánuje malby ve školách na Skřivánku, v Mojžíři a na Klíši.

Právě v „Palachovce“ na Klíši Zadek strávil všech svých prvních školních devět let. „Jediné, co jsem vnímal první školní den, byl kornout plný sladkostí,“ ohlíží se s úsměvem umělec. Vzpomínky na následující měsíce a roky jsou už trochu pestřejší. „Byl jsem snílek, měl jsem svůj svět. Ve škole jsem se necítil špatně, vzpomínám na ni rád. Snažil se být premiant, ale zároveň jsem byl trochu sígr. Učitelům jsem možná dělal nervíky, byl jsem docela kvítko. Tímto se jim omlouvám za veškeré mé klukoviny,“ usmívá se Zadek.

Většina maleb, které dělá pro školy, Brožovský pojímá tak, aby šly dohromady s tím, co se tam dítka učí. Na motivech obvykle spolupracuje s řediteli škol. Jak připomíná u portrétu Václava Rabase z května tohoto roku, šlo o významného prvorepublikového krajináře. Zachytil ho v momentu, kdy domaloval Říp, na štětci ještě zbytky barvy. Podobně jako v ostatních případech i tato zeď byla předtím v dost špatném stavu, obvykle s nějakým neumělým graffiti dílkem nebo podpisem nějakého začátečníka.

Ředitel ZŠ Rabasova Michal Kapoun oslovil Brožovského hned k několika malbám u školy a v jejím interiéru potom, co tady umělec ve spolupráci s firmou VirginGrip namaloval podklad lezecké stěny. „Asi to není běžné, možná netradiční,“ říká ředitel Kapoun k tomu, že do školy pustil sprejera. A připomněl, že ostatně jeho škola už není v okolí jediná, která graffiti umělci otevřela dveře. Zadek tu se zatím poslední malbou minerálů u geokoutku ještě neskončil: chystá posprejovat zeď u knihobudky pro děti v družině.

Zdroj: Deník/Vladimír Mayer