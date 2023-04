Například Martin Prachař, který provozuje restauraci s minipivovarem Na Rychtě, řekl, že nemá plošné zákazy v oblibě a je jen na rodičích s dětmi, zda se jim v restauraci bude dobře sedět. „Hosté, včetně dětí, by se v restauraci měli cítit vítaní. Na druhou stranu podle mne platí, že když si vybuduji firemní strategii na tom, že nejsme podnik pro děti, měli by to ostatní ctít a nepokutovat mě. Takové rozhodnutí mě o jedny zákazníky připraví, ač jiní by to třeba mohli ocenit,“ upozornil Prachař.

V každém případě by rodiče podle něj měli své děti usměrnit, aby neobtěžovaly ostatní hosty, nebo by maminka s miminkem měla vědět, že není zrovna vkusné přebalovat své nemluvně u stolu, když u vedlejšího obědvají další hosté. „Také jsme zvažovali, zda vybudovat dětský koutek, ale nakonec jsme to zamítli. Jsou ale podniky, kde je mají, a dokonce na tom postavili marketing. Klient by měl mít právo volby, stejně jako podnikatel,“ poznamenal Prachař.

O tom, že by hosté restaurace měli respektovat práva ostatních přítomných, hovořil i Martin Jouza provozující Pivovarskou šenkovnu. Ani on nevidí problém v tom, když děti vstoupí do restaurace v doprovodu rodičů. Když jsou samotné, obslouží je také, ale v rámci zákona. „Žádný alkohol ani cigarety do osmnácti let. Ale je potřeba si uvědomit, že existují nějaká pravidla. V bance se nejí a v restauraci neposkytují peněžní služby. Není tam ani školka, takže už kvůli bezpečnosti je potřeba, aby rodiče uměli své děti napomenout. Personál nosí horkou kávu, polévku a další pokrmy. Kdyby do dítěte nechtěně vrazil a opařil ho, nechci ani domýšlet, jak špatně by taková zdánlivá banalita mohla dopadnout. Pamatuji si časy, že když host vylil pivo, šel za obsluhou, požádal o hadr a chtěl to po sobě uklidit. Dneska kolikrát jen nezdvořile přikážou, aby jim to tam někdo přišel utřít. Každý by měl respektovat nastavená pravidla a ty by měl mít majitel možnost nastavit,“ upozornil Jouza.

O tom, že by rodiče měli mít soudnost, hovořil i Daniel Doležal, provozovatel restaurace Letadlo v Petrovicích na Ústecku. Tady dokonce přítomnost rodin s dětmi vysloveně podporují, mají tu například skutečný dětský koutek s prolézačkami a dalšími herními prvky. „Není vhodné, když děti běhají po restauraci. Rodiče by si je měli usměrnit, anebo mohou číšníci zdvořile a slušně požádat rodiče o uklidnění rozjíveného potomka, aby se nic vážného nestalo. Ale já jsem pro nechat rozhodnutí na restauratérovi, to on nabízí službu. Pokud se tam hlavně pije alkohol, děti by se na to podle mě koukat neměly. Zákon zakazuje podávat alkoholické nápoje a prodej tabáku do 18 let a tohle je proti duchu toho zákona. Kde jsou na rodiny přizpůsobení, tam je to i pro hosty rodiče a hosty děti příjemnější než v klasické hospodě,“ zmínil.

„Lidé by měli mít soudnost“

Oslovení hosté mají názory hodně podobné. Od doby, kdy platí zákaz kouření v restauracích, je v nich prostředí pro rodiny mnohem příjemnější. „Ale pořád jsou to hospody, takže by rodiče měli dobře vědět, kdy mají dítě ukládat do postele a být s ním. Já běhal tátovi do hospody se džbánkem pro pivo a dneska je to nepřijatelné. Tak proč by mělo být přijatelné, aby dítě v šest večer sedělo u jednoho stolu s někým, kdo si zrovna dal třetí pivo a prokládá to panáky? Zákaz je sice extrém, ale lidi by měli mít soudnost, ten dnešní kult dítěte mi moc nejde pod vousy, všichni mají mít nějaké povinnosti. I děti,“ shrnul to třeba Střekovan a čerstvý padesátník Karel Potůček.

Tečku za diskusí udělala Petra Langová. Ta je ústecké veřejnosti známá především svým úspěšným bojem za to, aby v Masarykově nemocnici mohli být při porodu otcové, aniž by za to museli platit. „Já jsem nikdy v tomto směru v Ústí neměla problém. Tady to prostě bylo v pohodě, a to jsem s dětmi do restaurace zašla. Ale já je mám vychované a ani jsem nepřebalovala u stolu,“ smála se s tím, že rozhodně nemá ráda plošné zákazy. „Ty už bývají nějakým způsobem diskriminační. Vždyť většina rodičů ví, co se sluší a patří. A tu výjimku, která to neví, může přeci číšník nebo provozní vykázat sám a nepotřebuje na to žádný zákaz,“ dodala.