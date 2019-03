Základní škola Trmice zve na zápisy do prvních tříd

Trmice - Zápisy do prvních tříd se v Základní škole v Trmicích letos odehrají ve čtvrtek 4. a v pátek 5. dubna 2019. A to pokaždé od 13.30 až do 17 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

K zápisu je letos nově možné se také objednat, aby tak rodiče budoucích prvňáčků mohli lépe hospodařit se svým časem. Registrační formulář naleznou blízcí dětí na webových stránkách základní školy.

Autor: Radek Strnad