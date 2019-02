Základní škola Velké Březno oznámila termín zápisů prvňáčků

Velké Březno - Zápis dětí do 1. tříd velkobřezenské základní školy se koná ve čtvrtek 4. dubna od 13 do 17.30 hodin a o den později od 13 do 16.30 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2013. Rodiče si přinesou rodný list dítěte a občanské průkazy rodinných zástupců. (tp)

Autor: Redakce