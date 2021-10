Areál bývalé zámecké zahrady zámku Krásné Březno a hřbitov s ohradní zdí a brankou, včetně souvisejících pozemků a se zachováním současného vlastnického práva, by se měly stát kulturní památkou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.