Velký sál byl plný pamětníků, v první řadě seděl stoletý trmický rodák Karel Frank s manželkou, přítomni byli vzácní hosté i starostka města Trmice Jana Aubrechtová. V druhé místnosti byla výstavka ručních prací seniorů, obrazy amatérských malířů, fotky klubu UFO. Nechyběl voňavý raut a originální kroj.

„Tento kroj je po mé mamince. Na fotce jde v čele průvodu, vedle ní v sokolském převleku pochoduje můj otec. Hodně lidí se mě stále ptá, z jaké části republiky pochází. Opravdu to nevím. Vyptávala jsem se přátel, listovala dostupnou dokumentací. Předpokládám, že to není ze Slovenska, spíše se přikláním k nějaké české verzi. Kolem roku 1950 byly kroje v každém větším městě. Na fotce je zachycen průvod baráčníků a členů místního Sokola, Domnívám se, že je to kolem roku 1955. Tenkrát prý průvod vycházel z Trmic a končil v Ústí,“ vysvětlovala Božena Kaplanová, rozená Dolejšová.

Kolem třetí odpoledne začal hlavní program. V krásných krojích vystoupily před diváky krasavice z Prahy. „Skutečně je to tak. Folklorní soubor Šarvanci (nezbedníci) byl založen v roce 2002. V současné době má asi třicet aktivních členů. Základ tvoří především Slováci žijící v Praze, ale jsou tam i zástupci Moravy. Dnes je nás tady pouze šest, v Praze máme spoustu krojů. Originál není zrovna laciný, replika je neskutečně pracná,“ tvrdila krásná Kristýna. Ve vyšívaném převleku do Trmic přijela tlumočnice španělštiny, matematička, lékařka. Na soupisce jsou právníci, vědečtí pracovníci, učitelé. Jejich vystoupení vyráželo dech a vhánělo slzy do očí. Byla to nádhera.