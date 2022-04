Dopoledne se mohli návštěvníci osobně zapojit do odstraňování bílých potahů z nábytku, každý obraz na schodišti měl svou plátěnou košilku. Komorná Martina pootočila klíčem v zámku dveří na hlavní schodiště a hlasitě úkolovala hosty. Její pomocnice Tereza názorně předváděla, jak se skládají potahy. Komentovaná prohlídka byla plná jmen, historických dat a otázek. První hosté přijeli z Chomutova, další akce se chystá na 16. dubna. Podle kastelána Miloše Musila to bude nádhera. Zámecká zahrada čeká na teplejší počasí, za měsíc to bude hra barev a vůní.