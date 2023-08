Své o „smradu“ ví například učitelka Olga Sosová. O to více, že se do domu nedaleko střekovského nádraží nastěhovala docela nedávno. „Přistěhovala jsem se v červenci tohoto roku a po asi čtrnácti dnech začaly problémy, které nedokážu řešit bez pomoci dalších lidí či institucí. Vůbec jsem netušila, co mě čeká. Zápach ze Setuzy je tak obtěžující, že mi vyvolává bolesti hlavy a zvracení. Často trvá celou noc! Mám nyní prázdniny, vůbec si neumím představit, jak budu chodit do školy a učit. Má dcera má autoimunitní onemocnění, já sama nesnáším zápach a tady je situace neúnosná. Střekov by přitom mohl být tak krásnou lokalitou,“ povzdechla si.