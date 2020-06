Intenzivní zápach dopadl na dolní Střekov. Prozatím není jisté, kde je zdroj, ale místní radnice podezírá hlavně Glencore. Podnik se brání s tím, že zařízení na odlučování zápachu funguje bez problému. Vedení městského obvodu proto chce zjistit, kdo zápach šíří a jednat s krajským úřadem o zpřísnění norem.

Zdejší starosta Petr Vinš zároveň uvedl, že na zjištění, odkud se puch táhne, bude muset městský obvod nejprve sehnat nějaké peníze. „Limity na zápach má v rukou kraj. V létě bychom se měli sejít s jeho zástupci a budeme chtít vyjednat zpřísnění. Navštívil jsem doteď všechny podniky, které v areálu Setuzy mají provozovnu,“ řekl starosta.

To znamená, že byl v Chemoprojektu, Oleochemu i v Glencore. První dvě jmenované firmy mu prý protizápachovou technologii předvedly. Pouze Glencore se tomu prý bránil. „I když mne ujišťovali, že jejich louhová pračka zápachu, která měla být porouchaná, už zase funguje, jak má,“ vylíčil.

Ředitel ústeckého podniku Glencore Jakub Reil uvedl, že za sebou mají kontrolu a zařízení na odlučování zápachu je v pořádku. „Máme ho v provozu od února. Od té doby oproti loňsku máme pouze jedinou stížnost, že něco páchne. Loni jich bylo kolem třiceti osmi a předloni sto šestnáct. Mají klesající trend,“ bránil se Reil.

Přesto si místní na zápach stěžují. „Kdykoli vjedu do Žukovovy ulice, tak to cítím a je to pořádný zápach,“ stěžoval si Střekovan Martin Šída.

Že je zápach ze Setuzy v posledních několika dnech silnější než obvykle, si všiml i náměstek primátora Pavel Tošovský, který v obvodu bydlí. „S tím je potřeba po letech něco konečně udělat. Budeme muset Střekovu pomoct s vyjednáváním o limitech na zápach i s Glencore. Problém je, že podnik vlastní cizinci,“ poznamenal.

Bioplynka ve Všebořicích

Střekov není sám, kdo se potýká se zápachem. Kvůli obavám ze zápachu ústečtí radní nesouhlasili ani s rozšířením a navýšením kapacity bioplynové stanice ve Všebořicích. „Požadujeme velkou EIA, tedy zpracování posudku o vlivu na životní prostředí,“ slíbil primátor Ústí Petr Nedvědický po zasedání rady města.

Stížnosti na zápach z areálu Setuzy řeší Střekov několik desetiletí. V současnosti se mohou lidé, které zápach obtěžuje, obrátit na Českou inspekci životního prostředí. „Ideálně na ředitelství, nebo i na příslušný oblastní inspektorát, který je skoro v každém krajském městě. Na webových stránkách jsou telefonické kontakty. Stačí podat podnět a my odpovíme, jak jsme postupovali. Lze ho podat i anonymně, ze zákona máme povinnost se zabývat každým,“ uvedla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Střekované mohou zápach hlásit i ústecké městské policii na krizovou linku 156.