Další možnost budou mít milovníci bruslení v neděli 6. října.

Bruslení pro veřejnost na zimním stadionu probíhá každou neděli od 17.30 do 19 hodin. K dispozici je zde půjčovna bruslí pro dospělé, děti i nejmenší. Za bruslení zaplatí děti do 15 let, osoby nad 62 let a doprovod dětí do 120 centimetrů 15 korun, děti do 120 centimetrů neplatí nic a ostatní si musí připravit 40 korun. Šatna stojí šest korun.