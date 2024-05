Téměř zapomenutého válečného hrdinu z Ústí nad Labem Adolfa Mayera od pondělí (13. května) připomíná pamětní deska. Bojoval proti nacismu, spadeno na něj měli i komunisté a tak musel po válce opět uprchnout. Podnět k umístění desky dal Ústečan Vladimír Fiala, který se s exulantem osobně poznal a jeho příběh zaznamenal.

Adolf Mayer těsně po válce. | Foto: Archív Vladimíra Fialy

Desku si lze prohlédnout v Bílinské ulici na fasádě OC Forum, kde do bombardování v dubnu 1945 stál dům rodiny Mayerů. „Na desce najdete napsáno, že ji hrdinovi věnovali občané města. Vyhlásili jsme totiž na její pořízení finanční sbírku. Potřebných deset tisíc se sešlo během pár dní. Ovšem vlastní příprava a hledání vhodného umístění zabrala téměř tři roky,“ popsal jeden z iniciátorů sbírky, ústecký turista a bývalý zastupitel centrálního městského obvodu Karel Punčochář.

Jelikož byl Adolf Mayer židovského původu, odešel z pohraničí republiky před příchodem wehrmachtu v roce 1938. V zahraničí vstoupil do československého exilového vojska a prošel poté boji od Afriky, přes Francii, Anglii, západní Evropu až do Plzně. Zde svou vojenskou kariéru zakončil ve funkci styčného důstojníka mezi československými a americkými ozbrojenými silami. Obdržel vyznamenání Válečným křížem, Medailí za chrabrost a za zásluhy, Africké hvězdy 8. Montgomeryho anglické armády a také Award of Freedom.

Podruhé prchal z rodné země v březnu 1948 po komunisty vykonstruovaném obvinění, tentokráte do Izraele, kde 27. června 1994 zemřel. V rodném Ústí nad Labem byl do nedávna jeho příběh prakticky zapomenutou kapitolou historie. Odhalení desky 13. května bylo organizátory vybráno symbolicky, jelikož v tento roku 1945 do krátce osvobozeného města poprvé přicestovali zástupci České národní rady. Připluli po řece Labe z Prahy válečnou lodí LB-1.

