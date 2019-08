Soustava jezer po bývalých lomech možná slibuje zlatou budoucnost, do bohatých zítřků má ale Mostecko i Chomutovsko daleko. Stejně jako zbytek Ústeckého kraje, který dle průzkumu společnosti Obce v datech patří k nejhorší části republiky pro život.

Šetření prosperity občanů zkoumá společnost na území celé země. „Index kvality života porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností,“ vysvětluje jednatel společnosti Jan Havránek.

Výsledky pro Ústecký kraj nevypadají příliš dobře. Most v žebříčku skončil jako třetí nejhorší místo k životu v ČR. Hned za ním se umístil Litvínov a i další místa v poslední dvacítce obsadily obce Ústeckého kraje - Podbořany, Rumburk, Chomutov, Žatec, Bílina, Teplice nebo Děčín. Nejčastější prohřešky vyplývají ze sociální oblasti - vysoká míra hazardu, počty lidí, kteří jsou na sociálních dávkách. Městům v Ústeckém kraji ale uškodila i třeba kvalita a úroveň pohostinství, nízký zájem o volby nebo nedostatečný přístup k lékařské péči.

Samotní obyvatelé měst o výsledcích ankety živě diskutují na sociálních sítích. Na to, že se jejich domoviny nacházejí většinou na konci podobných žebříčků, si už řada z nich zvykla. „Čekal jsem to mnohem horší. 195 z 206 je ještě pěkné,“ komentuje s nadsázkou výsledky Chomutovan Lukáš Mandl. „Když se podívám na Chomutov přes deseti lety a teď, je to snad opravdu horší. Mrtvější náměstí, žádné zastoupení vysoké školy, jako bývala alespoň v minulosti technika,“ myslí si Mandl. Podle něj se zhoršila i skladba obyvatel. „Narkomani a bezdomovci v centru města ráno i odpoledne, v pátek v noci virvál na sídlištích i u kebabů na náměstí. O nezletilé omladině, která krade v Chomutovce, slyšíme pořád,“ dodává Mandl.

Je průzkum užitečný?

Mostečanům, kteří si oproti loňsku dokonce ještě o jedno místo pohoršili, nechybí smysl pro humor. „Vždyť všichni koukali na seriál Most! a jezdí se sem dívat, určitě jsme si museli polepšit alespoň v turismu,“ říká s nadsázkou Mostečan Karel Sommer. Podobné průzkumy ale za užitečné nepovažuje. „ Neustále se tepe sever republiky a přečíst si, že se máme nejhůř, nikomu na náladě nepřidá. To vidíme sami a nestalo se to z roku na rok,“ myslí si Mostečan. „Raději bych viděl velkou studii, která by navrhla řešení, jak problémy měst vyřešit rychle a účinně,“ dodává.

Podle společnosti Obce v datech ale průzkum slouží především jako vodítko právě samosprávám. „ Věříme, že transparentní srovnání s dalšími obcemi na základě dat bude pro vedení obcí užitečným nástrojem a impulsem k pozitivním změnám“ reaguje Havránek. Šanci ke změně mají i občané, třeba skrze participativní rozpočty.

Do 31. srpna navrhují obyvatelé okresu Most, jak vylepšit města a obce v anketě kampaně Unipetrol lidem. Společnost na vybrané projekty přispěje radnicím. Navrhovat projekty lze prostřednictvím webu na www.unipetrollidem.cz.