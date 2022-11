Operátor, který obsluhuje městský kamerový systém, si všiml dvojice malých chlapců, kteří měli být ve všední den ráno ve škole. Místo toho seděli na schodech kostela a jedli párky. Vyrazila tam tak hlídka, aby se hochů zeptala, co tam dělají. "Na dotaz hlídky, co tam dělají a zda by neměli být ve škole na vyučování, odpověděl mladší z nich, že jeho starší bratr, se kterým se na místě nacházel, mu řekl, že je dnes sobota," řekl zástupce ředitele ústeckých strážníků Jan Novotný.