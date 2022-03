„Důvodem kácení je špatný zdravotní stav stromů a současně některé stromy jsou v kolizi se stavbou chystané rekonstrukce ulic,“ uvedl magistrát Ústí nad Labem na svém webu.

Dřeviny prý začínají silně prosychat od vrcholových částí a tím postupně odumírá celý strom. Místo pokácených lísek má firma vysadit nové stromy.

Před základní školou Vojnovičova v Ústí nad Labem se má vykácet alej padesát let starých lísek tureckých. Některým místním lidem se to nelíbí podepisují petici. Kácet se mělo začít v pondělí 14. března, nakonec to ČIŽP pozastavila.Zdroj: Deník/Vladimír MayerAle to se nelíbí části místních obyvatel.

„Lísky turecké zde rostou 50 let a dalších 150 let by mohly ještě růst. Chceme zachránit jednu z posledních zelených ulic v Ústí,“ uvedla Eva Sedláková, jedna z organizátorek petice, kterou během dvou dnů podepsalo přes sto lidí.

Ústecký primátor Petr Nedvědický sdělil, že na základě protestů se o kácení stromů začala zajímat Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která akci pozastavila.

„Pokud ČIŽP nerozhodne ve zrychleném řízení, tak budeme muset celou rekonstrukci ulice posunout na podzim,“ povzdechl si primátor.

Kácet stromy se totiž smí jen v době vegetačního klidu, který skončí posledního března. Stavba přitom už podle plánu má být na konci září hotová.

Mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka potvrdil, že se úřad problémem zabývá. Inspektoři přes životní prostředí připravované kácení aleje pozastavili a budou ho šetřit.

„Pak se vyjádříme, jestli došlo k něčemu nelegálnímu, nebo ne,“ dodal Ovečka.

Co se na rekonstrukci spojené s kácením nelíbí místním obyvatelům? Lísky jsou podle nich zdravé, další parkovací místa v ulici nejsou třeba, chodníky jsou v dobrém stavu a i zklidnění dopravy je zbytečné.

Před základní školou Vojnovičova v Ústí nad Labem se má vykácet alej padesát let starých lísek tureckých. Některým místním lidem se to nelíbí podepisují petici. Ve stromech hnízdí i sýček obecný, kterého zachytila obyvatelka ulice Vendula Melounová na římZdroj: Vendula Melounová„Ve stromech hnízdí spousty ptáků, žijí tam veverky, létá na ně kriticky ohrožený sýček obecný, který tu žije minimálně 25 let,“ sdělila Vendula Melounová, které prý sýček často sedí na parapetu jejího domu.

Snímek opeřence také poslala zoologovi a ornitologovi z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Petru Lumpemu. Podle něj se skutečně o sýčka jedná.

„Toho by byla opravdu škoda. Ten je chráněný ve všech svých vývojových stadiích a jsou chráněna i jím užívaná přirozená i umělá sídla a jeho biotop,“ upřesnil Lumpe, který petentům doporučil nahlásit výskyt sýčka na odbor životního prostředí a upozornit na jeho počínající hnízdění.

„Tím by bylo kácení zcela v rozporu s příslušným paragrafem o jeho ochraně,“ dodal Lumpe.

Před základní školou Vojnovičova v Ústí nad Labem se má vykácet alej padesát let starých lísek tureckých. Některým místním lidem se to nelíbí podepisují petici, na snímku je Radek Hejzlar a Ludmila Mészaroszová. Kácet se mělo začít v pondělí 14. března, nZdroj: Deník/Radek StrnadPodle dalšího obyvatele ulice Radka Hejzlara se přitom o kácení místní dozvěděli až po umístění dopravních značek upozorňujících na zákaz zastavení právě kvůli kácení stromů.

„V rámci stavebního řízení měli být majitelé sousedících a dotčených parcel i domů účastníky řízení, či alespoň být informováni o tomto záměru, aby se jimi mohli stát,“ myslí si Hejzlar.

„Když jsem se paní na oddělení dopravy a majetku ptala, proč nám nedali vědět dříve, řekla, že přeci několikrát byli stromy měřit, že jsme si toho mohli všimnout,“ kroutila nevěřícně hlavou Eva Sedláková.

Před základní školou Vojnovičova v Ústí nad Labem se má vykácet alej padesát let starých lísek tureckých. Některým místním lidem se to nelíbí podepisují petici. Kácet se mělo začít v pondělí 14. března, nakonec to ČIŽP pozastavila.Zdroj: Deník/Radek StrnadStarostka centrální části Ústí nad Labem, pod kterou zmíněné ulice na Bukově patří, Hana Štrymplová souhlasila, že kácení stromů se mělo s místními lidmi včas a podrobně probrat. „V tom vidím problém. A mně osobně je líto každého pokáceného stromu,“ přiznala Štrymplová.

Rekonstrukci ulic však nerealizuje centrální obvod, ale magistrát Ústí nad Labem.

Podle Drahomíra Studničného je díky vzrostlým lískám ulice oázou stínu v parných letních dnech.

„Nevidíme jediný důvod výstavby parkovacích ploch v ulici Vojnovičova. Je evidentní, že zde dochází k upřednostnění určitých zájmů a přednosti motoristů před veřejnou zelení a útočištěm pro volně žijící ptáky,“ sdělil Studničný.

Podle něho by bylo řešení jen vykácení opravdu nemocných lísek a nová výsadba obdobných stromů.