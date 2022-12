Zastupitelé Ústí odmítli navýšení nákladní dopravy na nové železnici

Na třetím zasedání zastupitelstvo Ústí nad Labem projednalo trasování vysokorychlostní tratě. Koridor vedený přes město by současně do centra zaváděl mimo osobní i nákladní dopravu. Tím by došlo k výraznému zhoršení životního prostředí ve městě způsobeným enormním nárůstem počtu nákladních vlakových souprav, které by ho zatěžovaly nejen hlukem, ale i prachem.

Ilustrační foto | Foto: Libor Běčák