Na návrh zastupitelky Yvety Tomkové (Vaše Ústí) po dlouhé diskusi a půlhodinové přestávce byl jednací řád zastupitelstva Ústí změněn a tato omezení padla. „Lidé nás do těchto lavic posadili a omezovat jejich právo mluvit není správné. Neomezujme práva občanů, ani jim se to nelíbí,“ komentovala svůj návrh Tomková.

Lidé budou moci promlouvat před diskusí zastupitelů a po diskusi zastupitelů, a to po neomezeně dlouhou dobu, pokud to bude k věci. Stejně tak bylo zrušeno omezení diskusních příspěvků zastupitelů. Doposud mohli promluvit pouze dvakrát po třech minutách. Toto už neplatí.

Návrh opozice kladně komentovalo například i koaliční UFO v osobě zastupitele Jiřího Madara, který prohlásil, že lidé mohou znát informace, jež zastupitelé neznají. „Potom je prodiskutujeme, k tomu se vyjádří občané. Jedině tak můžeme rozhodnout objektivně,“ poznamenal v diskusi.



Některé změny přijal kladně i primátor Nedvědický, ale ostatní se mu nezdály. Sám dal protinávrh. „Navrhuji, aby Ústečané mohli hovořit po uvedení projednávaného bodu, ale už ne podruhé po diskusi zastupitelů,“ řekl a nepodpořil ani ostatní navrhované změny.

Naopak komunisté navrhovali projednávání přerušit, předjednat to a pak projednat na dalším zasedání. „Mluvíme o možnosti elektronického projednávání a hlasování? Nebo o návrhu změny hlasovacího řádu? Je to zmatek a přesně tak to bude vypadat, pokud řád změníme. Jeden bude mluvit přes druhého. Jsme tu pro lidi, ale nechceme tu sedět od rána do dvou do noci,“ kritizoval šéf klubu KSČM Pavel Vodseďálek.



Protinávrhy nebyly přijaty, primátorův dokonce skončil nezvyklým výsledkem: sám hlasoval pro, proti nebyl nikdo, ale všichni se hlasování zdrželi, celkem 34 zastupitelů. Ke schválení stačilo dvacet hlasů pro, proti nebyl nikdo, zdrželo se 15 přítomných.