Až dvacetimilionové zakázky budou moci zadávat ústečtí radní. V pondělí 4. září dopoledne to na svém prvním poprázdninovém zasedání odhlasovali ústečtí zastupitelé, respektive schválili možnost provádět takzvaná rozpočtová opatření (přesuny peněz v rozpočtu) až do této výše.

K projednání návrh předložil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). „Investice jsou schvalovány v rozpočtových kapitolách, o všech investicích rozhodují zastupitelé společně. Efekt tohoto opatření má být v možnosti rychle reagovat na vyhlášené dotační tituly, kdy jsme jako město povinni zajistit spolufinancování, nebo dalších věcí jako studie nebo projektové dokumentace,“ odpověděl na námitky opozice.

Například Petr Křivan z hnutí UFO upozornil, že za celou historii města je navrhovaná možnost schvalovat investice do 20 milionů korun nejvyšší. „Dosavadních pět milionů má nějaký účel. Má to zajistit, abychom všichni měli možnost o investicích diskutovat a rozhodovat,“ poznamenal Křivan. Ze stejného důvodu podala Karolína Žákovská z hnutí PRO Ústí protinávrh. „Všechno by zůstalo stejné, pouze částka by se snížila na deset milionů korun,“ navrhla. Její protinávrh nebyl přijat. Původní návrh předložený primátorem Nedvědickým zastupitelstvo schválilo většinou 21 hlasů, pro přijetí by stačilo 19. Proti se postavilo devět a zdrželi čtyři zastupitelé.

