V tom vedru to byl očistec pro všechny na chabařovickém stadionu. V sobotu 14. srpna se na pódiu střídali dva komentátoři, Marek Vobr a David Cihlář. Radili těm nejmenším, vítali hosty, nabízeli skvělou hudbu k poslechu i tanci. Hrdinou dopoledne byl čtrnáctiletý Jakub Renč. Vyhrál svou kategorii a ještě přidal zlatou medaili společně se svým tátou v rodinném závodě. Nádherná kola nabízel roční Vojtíšek, skvělou ledovou kávu Kavárna na kolech z Teplic, výborné koblížky paní Libuška z Lovosic.

Starosta Chabařovic Josef Kusebnauch odstartoval hlavní závod na padesát kilometrů, svou manželku vyslal na pětadvacítku. Sám se šetřil, prý má bolavá kolena. Akce se zúčastnilo zhruba 400 sportovců z celé republiky. Za necelou hodinu se vřítil na stadion školák z Prahy, aby vyhrál kratší závod. "Závodím za Duklu Praha, tady jsem ještě nebyl, doprovázejí mě rodiče. Je mi patnáct let, pár pohárů a medailí doma mám. Za největší dosavadní úspěch považuji bronzovou medaili z Mistrovství Evropy kadetů v Itálii. Jelo se to v červenci a porazil mě pouze Nor a Švýcar. Tohle nebyl jednoduchý závod. Především bylo hrozné vedro, neznal jsem trať a jelo se opravdu rychle," svěřil se vítěz pětadvacítky Ondřej Novotný.

Hlavní závod vyhrál Filip Chýle, nejrychlejší ženou byla Michaela Fejková. Ředitel 14. ročníku cyklistického závodu kolem Milady Michal Neustupa tleskal všem, patnáctý ročník prý bude zcela jiný. Nechte se překvapit. Nejen závodníkům se líbilo nové tričko, další akce se chystá 11. prosince. "Je to vlastně náhradní termín za březen. Nálada bude sváteční, možná bude na Miladě i vánoční stromeček. Nebo zvoneček? Přijďte a uvidíte," s úsměvem mlžil mladý učitel.

Miroslav Vlach