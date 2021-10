Pro potřeby závodníků i diváků nemohlo chybět občerstvení, které si ti, co zrovna nezávodili, dopřávali před dalším výkonem a fanoušci si ho nosili k vodě. Stupně vítězů mezi konkurencí dvaceti týmů obsadili první Cákalové, druzí SUTOR&Jack a na třetí pozici BULLDOG GYM – KOVO PB.

Pro ocenění byl kromě trojice medailí a pohárů připraven i obří putovní pohár, jenž bude nyní těžší o štítek s vyrytým jménem vítězného týmu. Menší pohárky obdrželi i bubeníci, kteří jsou nedílnou součástí každé lodi a ani tentokráte většina z nich nevynechala nějaký ten kostým. K vidění tak byla do bubnu třískající Sněhurka, soudkyně či hrošík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.