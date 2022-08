Tleskali jim všichni, když jim ředitel Miladatlon 2022 Jiří Sýkora v sobotu 20. srpna na Miladě předával zvláštní cenu. Lavice byly ještě mokré, ale divákům to nevadilo, pro ně to byli hrdinové. Borci.

Podobných akcí absolvoval Marek Peterka z Děčína a nevidomý Ondra Zmeškal z Třebíče několik, na Miladě se oba zapsali do závodu Middle (0,5 km plavání, 28,3 km na kole, 5,6 km běh). Spolu vytvořili dvojku, která chce pomáhat především dětem. Ve vodě vedle sebe, na kole za sebou, v běhu je spojovala guma. Když omyli bláto z tváří, ochotně odpovídali na otázky Deníku.



Jak jste se dali vlastně dohromady?

Marek: Sport mě provází celý život, hodně dlouho jsem dělal triatlony. Statistiku si nevedu, ale za pětatřicet let jsem toho hodně naběhal, naplaval a najezdil na kole. Před osmi roky na jedné charitativní akci pro nevidomé děti mne oslovila kamarádka a představila mi Ondru. Jeho nápady mne zaujaly natolik, že jsem se rozhodl je realizovat.

Děčín a Třebíč jsou od sebe daleko, jak spolu trénujete?

Ondra: Já jsem také hrával fotbal, hokej, běhal v parku, jako každý kluk. Měl jsem určité zdravotní problémy od narození, ve dvaceti přišla tma. S Markem mohu dělat prostě všechno i bez trénování. My nebojujeme s časem, nepřekonáváme rekordy, my si každou akci užíváme.

Prý jste v roce 2021 jeli po trase slavného cyklistického závodu Tour de France. Dokončili jste ho?

Marek: Ono těch společných akcí bylo mnohem víc, ale tohle byla opravdová výzva. To víte, že jsme se museli na kole sehrát, do kopce to jde docela lehce, ale dolů je to někdy fičák. Trasa je dlouhá 3414 km, my jsme ji zdolali za tři týdny. V doprovodu byl i francouzský kamarád, vyjeli jsme všechny kopce, diváci nám fandili až do Paříže. Ondra si dělal zvukové nahrávky, později z toho byla kniha. Měli jsme kliku, defekty se nám vyhýbaly.

Jaké máte kolo?

Marek: Máme dvě speciální kola, český výrobce, spolehlivá dvojka.

Marek Peterka z Děčína a nevidomý Ondra Zmeškal z Třebíče závodili na MiladěZdroj: Miroslav Vlach

Když váš kamarád tvrdí, že těch společných akcí bylo víc, jaké ještě vzpomenete?

Ondra: Běžel jsem třeba maraton, prošel jsem napříč republikou. Většinou jsou to charitativní akce, kdy vybíráme zároveň peníze pro nevidomé děti. Spolupracujeme s Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška. Jak se říká, nejsem robot, přechod republiky jsem málem odstonal. V polovině jsem měl zánět šlach, zbytek jsem dojel na kole. Tenkrát jsme vybrali skoro 150 tisíc korun.

Někde jsem četl vaše heslo. Připomeňte to prosím čtenářům, ať mají o čem přemýšlet…

Ondra: To není žádné logo, heslo, doporučení. Prostě životní zkušenost. Rád si dávám výzvy, abych sobě, ostatním nevidomým, ale i lidem bez zdravotních problémů ukázal, že s vytrvalostí se dá zvládnout všechno.