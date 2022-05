Konečné pořadí:

1. místo - Buldoci Most - 0:56:14

2. místo - Prcani - 0:57:17

3. místo - Cákalové Vaňov - 0:57:27

Celý den nastupovali do speciálních lodí sportovci v barevných dresech, kormidelník byl profesionál, bubeník v převleku udával tempo. Diváci mohli obdivovat šikovnost Kleopatry, piráta, balonkové víly, růžové gorily, filmového strašidla, atraktivní baletky. Na seznamu startujících byly opravdu zajímavé názvy. Tamagoši, Cukříčci, Fosílie, Snědá tíseň, Klíšský výběr, Podržpádla. Domácí Cákalové mnohokrát stáli na bedně, v sobotu museli vypomoci junioři a to patrně rozhodlo. Přesná časomíra jim přisoudila bronzovou pozici, k závěrečnému hodnocení byl přizván Petr Klimbera.

Dračí lodě se ve Vaňově hnaly vpřed. Nejrychleji pod vedením školáků z Mostu

"Počasí ideální, diváků dost, organizace precizní, účast slabší. Smíšených týmů bylo čtyřiadvacet, tři ženské. Dračí sezona byla zahájena před měsícem, každý víkend jsme někde jinde. Pamatuji si skromné začátky s jednou lodí, v letošním roce se uskuteční 31 závodů po celé republice. Dračí hlavu znají v Praze, Brně, Mostě, Chomutově, Jablonci, Třeboni, Prostějově, Berouně a tak dále. Na základě požadavku dovezeme lodě na místo, samozřejmě zásadní je bezpečnost startujících. Dračí lodě se vyrábějí nejen v Číně, ty naše jsou postavené v Německu. Velká akce se plánuje za týden. Pražský festival dračích lodí oslaví 25 let. Předpokládám, že to bude paráda. Pro nás je opravdovou sportovní a společenskou výzvou mistrovství světa dračích lodí, které se uskuteční koncem roku v České republice. Akce se měla původně konat na Ukrajině. Vzhledem k situaci se uskuteční v termínu od 1. do 4. září v Račicích," tvrdil chraplavým hlasem Petr Klimbera.

Celý den bavil diváky, znal osobně všechny sportovní i televizní hvězdy. Sourozenci Lüftnerovi posílili Klíšský výběr, Lukáš Konečný a Fabiana Bytyqi tým Tamagoši.