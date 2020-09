Park na Severní Terase v neděli 6. září odpoledne opět hostil závody kočárků. Stokrokový závod ve sportovní chůzi nabídl zpestření volného času pro maminky na mateřské dovolené, ale mohli se zapojit samozřejmě i tatínkové a celé rodiny.

Závody kočárků v parku na ústecké Severní Terase | Foto: Vilém Maruš

Pro děti nemohl chybět doprovodný program v podobě několika soutěžních stanovišť, na kterých dostaly razítka směnitelná za sladkou odměnu. "Jednalo se o závody kočárků, které se konají každý rok, letos již podeváté. Jde o to, že maminky na mateřské dovolené nemusí jen sedět doma, ale mohou se nějakým způsobem aktivně zapojovat do zdravého životního stylu. Jde hlavně o zábavu a o to, dostat ty maminky ven do přírody. Obvykle tento závod pořádáme na Den matek, ale museli jsme termín asi dvakrát posouvat. Teď to konečně vyšlo," uvedli organizátoři z YMCA.