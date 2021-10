Do kopců ji v neděli 3. října pozvali pořadatelé amatérského běhu a ona přijela. Z invalidního vozíku odstartovala závod těch nejmenších, u časomíry Prima běhů vydržela do vyhlášení výsledků. Část startovného putovala na potřebnou rehabilitaci, potlesk ji provázel, když odjížděla.

Dubické závody mají amatérští běžci dlouho v kalendáři, je to pro ně taková malá oslava přátelství. Tentokrát přijeli borci z Děčína, Teplic, Litoměřic, Litvínova, Povrlů, Lovosic, Velkého Března, Bíliny, Chabařovic a Malých Žernosek. Dvě dámy přijely vlakem z Klášterce nad Ohří. "Běhám teprve pět let, doslova mě to chytlo. Každý víkend jsem v terénu. Včera jsem běžela půlmaraton v Liberci, dnes chválím Dubičky. Statistiku si nevedu, ale sto závodů jsem dávno překonala. Na bednu se necpu, ráda poznávám nové tratě a šikovné mládí," tvrdila Michaela Havlíčková.

Vlastní příběh si do kopců přivezla devítiletá Kamila Synáčková. Přes facebook poprosila o dospělácký doprovod, tatínek nemohl. Zájemců o tuto službu bylo víc, vyhrála sympatická Jana Peková. "Dívenka běžela v solidním tempu celý sedmikilometrový závod. Je to pěkná treperenda, pořád mi něco vyprávěla," svěřila se v cíli usměvavá dáma.

Děti běžely pro radost rodičů, čtyřicítka sportovců pokořila kratší trať o délce 2,5 kilometru, hlavní závod na 7 kilometrů vyzkoušelo třiaosmdesát běžců. Místo tradiční gulášovky se podávala bageta, vyhlášen byl nejmladší a nejstarší účastník, ceny předávala starostka Řehlovic Jana Princová.

absolutní vítězové závodu na 7 km:

1. místo - Petr Zuda, startovní číslo 61 - čas 00:26:13

2. místo - Patrik Kadraba, startovní číslo 74 - čas 00:28:11

3. místo - Jiří Vlček, startovní číslo 26 - čas 00:28:17

ženy

1. místo - Marcela Butalová, startovní číslo 17 - čas 00:32:28

2. místo - Tereza Rožánková, startovní číslo 33 - čas 00:33:43

3. místo - Stanislava Rybáčková, startovní číslo 63 - čas 00:35:42