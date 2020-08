Cyklistický závod kolem Milady přivítal vzácného hosta.

Závody na Miladě | Foto: Miroslav Vlach

Jeho životní příběh snad každý český sportovec zná, v jedenácti letech ho porazilo auto, následovala amputace pravé nohy pod kolenem. Jiný by se mračil na celý svět, Jiří Ježek to zkusil na kole. V sobotu 15. srpna přijel se svou manželkou do Chabařovic, aby předával medaile mladším, podepisoval svou knihu a chválit neposedné děti, které se nebály bláta.