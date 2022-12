Že by se šli aspoň trochu zahřát do čekárny, o tom neuvažují. Že mají rezervované celé patro, o tom nevědí nic, ani to je ale nenaláká. Stejně by se tam nedostali. Na nádraží totiž není nikdo, kdo by uzamčený prostor zpřístupnil komukoli, včetně Ukrajinců.

Ani u pokladny spojené s informacemi k čekárně Ukrajincům neporadí s tím, že jde o věc Správy železnic a ta nikoho na hlavním nádraží nemá. „Železniční stanice je v majetku Správy železnic,“ odkazuje s dotazy na jinou instituci i mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Jízdenky v MHD zdraží na 24 korun. To je na defenestraci, hrozí Ústečané

Absurdní situace na ústeckém nádraží trvá už několik měsíců. „Prostor čekárny je od vypuknutí konfliktu na Ukrajině dislokován ve prospěch cestujících ukrajinského původu,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Čekárna má sloužit pro možnost záchytu, čekání, občerstvení a oddechu s následným převzetím složek IZS a odvozem k registraci. „Tento prostor bude do odvolání pro výše uvedené účely alokován i nadále,“ dodává Pistoriusová.

Cedule s nejasným vzkazem pro UkrajinceZdroj: Deník/Jaroslav BalvínJak se Ukrajinci dostanou do zamčené čekárny, zůstává nejasné. Realita je navíc taková, že na nádraží není nikdo, kdo by je o tom informoval. Uprchlíky k čekárně hypoteticky může navést maximálně několik nenápadných cedulí s tímto neumělým textem v ukrajinštině: „Doprava do centra pomoci běžencům, adresa (Hoření 13, Ústí nad Labem)“. Poslední cedule je u výtahu, který vede nahoru do čekárny. Ten se ale neotevře nikomu. Stejně jako prosklené dveře do čekárny z prvního nástupiště.

O možnosti krátkodobého azylu pro Ukrajince na nádraží nevědí nic lidé zaangažovaní v Ústí do pomoci běžencům. Podle nich je to i nadbytečné. „Nouzové ubytování v Ústí je zajišťováno Vladimirem,“ říká šéfka Dobrovolnického centra Lenka Vonka Černá. Míní tím hotel v centru města, kde mohou nově příchozí uprchlíci krátkodobě najít azyl ve společenských prostorách.

Na rozdíl od nádraží, kde nikdo informovaný není, je v hotelu nonstop recepční. „Teď rozhodně nejsme v přetlaku, lidé mají kde přespat, nádraží s tím nemá co dělat. Mají je poslat do Vladimiru nebo na KACPU,“ doplňuje Vonka Černá.

Firma chce na Střekově zpracovávat baterie s nebezpečným kadmiem

Právě o KACPU informují i cedule na nádraží. Podle vedoucího tohoto centra na Severní Terase Milana Tabiho se navzdory očekávání zimní vlny uprchlíků nyní jejich počty téměř nemění, spíše klesají. „Nicméně s tím do budoucna počítáme a připravují se nějaká opatření,“ dodává Tabi s tím, že ani pro tento případ se ovšem nepočítá s azylem na nádraží. Ale v nějaké tělocvičně, podobně jako se o tom uvažovalo krátce po vypuknutí ruské invaze a s první vlnou uprchlíků. Vedoucí centra vyloučil, že by rezervace části čekárny nádraží byla iniciativou KACPU. „Ono už lidí, kteří by přijížděli vlakem, moc není. Přijíždějí třeba autobusy nebo i vlastními auty,“ říká Tabi. Momentálnímu nízkému zájmu nových Ukrajinců o dočasný azyl odpovídá i úprava otvíracích hodin KACPU jen na tři dny v týdnu na 8 hodin.

Ti, kdo do krajské metropole přijedou v jinou dobu, mají ale lepší nouzové přístřeší než čekárnu na nádraží. „Všichni, kdo přijíždějí a je zavřené KACPU, jdou k nám do hotelu,“ potvrzuje aktivista a komunální politik Karel Karika, který nad provozem Vladimiru dohlíží. „O nádraží nic nevím,“ dodává.

Chodec sražený v ulici Sociální péče bojuje o život. Na řešení dopravy se čeká

Absurdní situaci nakonec trochu objasňují informace od lidí z bezpečnostní agentury, která dohlíží nad pořádkem na nádraží. Na dotazy, proč je čekárna zavřená, říkají, že se tam shromažďovali narkomani nebo bezdomovci. Řešení konfliktů s problémovými lidmi je ale na nádraží poměrně běžné i v přízemí a zůstává otázkou, jaký rozdíl to představuje v patře, odkud lze někoho vyvést výtahem do přízemí i dveřmi na nástupiště.

Proč je tedy čekárna na hlavním nádraží v Ústí zavřená s výmluvou na Ukrajince, když ti ji nevyužívají ani o ní nevědí? Věrohodnou odpověď na to Správa železnic zatím dluží.