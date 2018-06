Zavřenou ubytovnu v Lovosicích nájemníci poničili, v Ústí bude opět demonstrace

Ústecký kraj - Problémy s ubytovnami pro sociálně slabé neeskalují pouze v krajském Ústí nad Labem. Nedávno se ze dne na den uzavřela například Ubytovna Červeňák v Lovosicích na Litoměřicku.

Demonstrace obyvatel ústeckých ubytoven u Fora.Foto: Deník / Karel Pech

Bydlely v ní převážně romské rodiny. “Ubytovna se zavřela na svátek práce, kdy nefungovaly úřady, lidé neměli hmotnou nouzi a skončili na ulici. Šlo zhruba o třicet rodin,” říká terénní sociální pracovnice Dagmar Lendelová z Charity v Lovosicích. Někteří podle jejích slov nyní bydlí u příbuzných, na krátkodobých ubytovnách či v krizových centrech. Trvalé bydlení ale nemají.

Jednatelem ve společnosti, jež ubytovna patří, je lovosický radní František Sedláček (ANO 2011). Ten prostory pronajímal několik měsíců nájemci, který prý přislíbil jejich využití pro účely ubytovávání dělníků. “Namísto toho tam nastěhoval lidi na sociálních dávkách, což se mi vůbec nelíbilo. Začali jsme to s ním okamžitě řešit, přestal však platit nájem. Třikrát jsme ho písemně upozornili, že dojde k ukončení nájemní smlouvy, nereagoval, nezaplatil, takže se smlouva ukončila a lidi si na prvního máje odstěhoval. Minimálně dva měsíce dopředu věděl, že to takhle proběhne,” vysvětluje Sedláček, který se na bývalého nájemce chystá podat trestní oznámení.

“Od lidí zřejmě nájem dostával, nám ho ale nepředával,” říká Sedláček. Dluh dle jeho vyjádření přesahuje 300 tisíc korun. “Navíc ubytovna zůstala totálně zničená. V současné době to má jiný nájemce, který tam skutečně ubytovává pracovníky a všechno funguje v pohodě,” zmiňuje Sedláček. Jak uvedl očitý svědek, jehož jméno redakce zná, bývalí nájemníci po sobě zanechali značný nepořádek. “Rozkopané dveře, zničená okna, zapálená kuchyně, všude výkaly. Bordel se vešel do několika kontejnerů. V holinkách byste se tam báli vejít,” popsal svědek.

Lovosice mají dlouhé roky i svou vlastní městskou ubytovnu. “V ní platí jasné podmínky. Nájemník musí mít trvalý pobyt v Lovosicích, nesmí být zadlužený a nesmí mít záznamy o tom, že v minulosti narušoval veřejný pořádek,” říká starosta Lovosic Milan Dian (ANO 2011). Situace je podle něj ve městě už stabilizovaná. “Je tu už jen pár bezdomovců, o které se stará nezisková organizace. Pomáhají jim hledat práci a také je oblékají. Na ulici ani nepoznáte, že je to bezdomovec,” zmiňuje starosta.

ZKUŠENOSTI ODJINUD

Dvě soukromé ubytovny fungují kupříkladu i v Bílině na Teplicku. V jedné bydlí 29 lidí, ve druhé 10. “Z prováděné kontrolní činnosti nevyplývají zásadní problémy v uvedených objektech,” říká mistostarostka Bíliny Vendula Vodičková. Podobně jako v Ústí i v jiných městech v kraji by však ani Bílina zřejmě neměla možnost zajistit tak velkému počtu lidí ubytování, kdyby se vlastník rozhodl provoz ukončit. “Město vlastní 361 bytů, z toho obsazených je 333. Volných je 13 v domě s pečovatelskou službou, 2 byty jsou v opravě, 2 byty bezbariérové, 2 byty si ponechává město jako rezervu pro případ nenadálých životních situací, 1 byt je ve škole Chlum pro školníka a 8 bytů je připravených pro nové žadatele na základě pořadníku města, který v současné době čítá cca 40 žadatelů,” vysvětluje Vodičková.

Bílina podle místostarostčiných slov ale nemá povědomost o tom, že by mělo k uzavření některé z ubytoven dojít.

To situace v krajském Ústí nad Labem je vážnější. K 30. červnu skončí dvě soukromé ubytovny Modrá a Klíšská, ve kterých bydlí 230 nájemníků, z nichž až 80 jsou děti. Současná nájemkyně už nechce v provozu pokračovat údajně kvůli svým zdravotním problémům. Více než stovka lidí se tak v tomto týdnu sešla v centru města na demonstraci proti uzavření dvou ubytoven.

„Nikdo nemá právo vyhánět ty lidi kvůli jejich národnosti a etnicitě z města,“ uvedl pořadatel protestu Miroslav Brož ze sdružení Konexe, které podporuje komunity ohrožené násilím a nenávistí.

Na demonstraci vystoupil i místopředseda Romské demokratické strany Mário Rusenko. „Podobná situace se odehrává nejenom v Ústí, ale pomalu i v dalších městech. Chtějí vyhnat Romy na okraj města. Tohle ale už tu bylo za Hitlera. Romové, nemlčte, otevřete oči a začněte za sebe bojovat. Jestli to nebudete dělat, příští rok už nemusíte být na tomto místě. Jde o děti a budoucnost, máme stejná práva jako každý občan této republiky,“ vyzval přítomné.

REAKCE LIDÍ

Například Josef z ubytovny Klíšská uvedl, že se do podobné situace může dostat každý.

„Udělejte nějaké řešení, abychom měli kde bydlet, tohle se může stát i bílým. Proč bych se měl stěhovat někam do ciziny, narodil jsem se tady a mám svá práva. Není řešení, abychom šli do práce. Zaprvé nějakou musíte mít a zadruhé jakou tady pro nás máte? Jenom zametat mezi úřady, někteří lidé by chtěli pracovat tak, jak si zaslouží, ale v Ústí to nejde. V životě jsem nic neukradl, v životě jsem nebyl zavřený, tak proč nás všechny házíte do jednoho pytle? Za chvilku budeme chodit kanály,“ pronesl Josef.

Krajský předseda Zelených Petr Globočník zkritizuje záměr magistrátu města, který plánuje vyhlásit bezdoplatkové zóny po celém městě. „Oproti dvojici Madar-Nechybová je pan Čunek se svým rozhodnutím vystěhovat lidi za pomyslné hradby města do kontejnerů ještě sociálně citlivým člověkem. Tandem z Ústí žádnou krizovou variantu nemá. Primátorka Nechybová se ohání tím, že je lidem poskytováno sociální poradenství, to je asi jako kdyby se v oblasti hladomoru pořádaly kurzy vaření,“ uvádí Globočník.

Brož doplňuje, že za lidmi z ubytovny chodí sociální pracovnice z magistrátu, jež jim údajně dávají pouze seznamy s volnými ubytovnami mimo město. Podle jeho slov by jim však magistrát měl aktivně pomáhat hledat bydlení, aby neskončili i s dětmi na ulici.

Podle náměstka ústecké primátorky Jiřího Madara se sociální pracovníci ale při své práci na ubytovnách dostávají do nelehké situace. Ubytovaní lidé podle jeho vyjádření žijí pod vlivem aktivistů v nereálné představě, že se o ně město postará a ubytování jim zařídí.

„Sociální pracovníky urážejí, napadají a nadávají jim. Lidé by ale měli věřit jim a ne nezodpovědným křiklounům. Město byty nemá a nemůže žádné poskytnout,“ uvedl v tiskové zprávě Madar. Městské byty mají ve správě jednotlivé obvody. Všechny jsou ale zaplněné a jsou na ně pořadníky několik let dopředu.

„Základním předpokladem pro získání takového bytu je bezdlužnost vůči městu, což tito zájemci nesplňují. Dluhy nelze prominout vzhledem k povinnosti spravovat finance s péčí řádného hospodáře. Ale nikdo na ulici zůstat nemusí. Nestalo se tak při povodních, po požárech v případě zřícených domů ani ubytoven, které byly zrušeny již dříve. Naším cílem je, aby bylo v příštích týdnech ubytováno co nejvíce lidí,“ dodal Madar.

Další demonstrace proběhne už ve středu 20. června přímo před budovou ústeckého magistrátu, kde v tu dobu budou jednat zastupitelé. „S ředitelem městské policie jsme se domlouvali, že budeme mít na starosti vnější prostory, strážníci vnitřní. Určitě budeme přítomni, aby nedošlo k narušení klidu a veřejného pořádku,“ doplnil ředitel ústeckých policistů Vladimír Danyluk.