Palivový kombinát Ústí (PKÚ) nechal pro letošek několikanásobně navýšit kapacitu odstavné plochy 5. květen. Řada Ústečanů ale auta na Miladě a zvětšující se asfaltové plochy přijímá s nelibostí. „Mrzí mě, že sem nezajíždí MHD, jako je tomu třeba na Matyldě v Mostě. I ta je z centra města z ruky. Čím méně aut tu bude, tím lépe,“ myslí si Ústečanka Tereza Hnízdilová.

V letošní sezoně ale žádná změna zřejmě nepřijde. Zajížďky městských autobusů zatím nikdo neplánuje. „Dopravní spojení MHD je v gesci Dopravního podniku města Ústí nad Labem, případně magistrátu,“ vysvětluje mluvčí kombinátu Hana Volfová. „S těmito subjekty PKÚ v minulých letech opakovaně jednal, ale dosud nedošlo k dohodě,“ připouští.

Jezero Milada je často přirovnáváno k malému českému moři. V zahraničních letoviscích sváží turisty ze vzdálenějších hotelů na pláže kyvadlová doprava. Ta by mohla v budoucnu obsluhovat i Miladu. „Tato možnost by se nám jako správci území samozřejmě líbila,“ říká Volfová.

Palivový kombinát ale sám tuto službu zajistit nemůže. „Téma je ovšem součástí zadání krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže a my věříme, že přinese návrh řešení a posun v této oblasti,“ doplňuje Hana Volfová.

V současné době není přímo na Miladě možnost ubytovat se, turisté mohou využít dva kilometry vzdálený autokemp v Chabařovicích. V letní sezoně tu najdete několik stánků s občerstvením. Turistického zázemí je tu ale ve srovnání s jezerem Barbora u Oldřichova nebo se zmíněnou Matyldou poskrovnu.

To některým návštěvníkům vadí. „Stále to není ono. Zarážející je, že zde není elektřina, WC pouze mobilní, pláže oblázkové, ale do vody lze jen bez bot. To je rizikové,“ soudí například recenzent Zdeněk na portálu Trip Advisor. Lenka Kozlíková by ráda na Miladě viděla půjčovnu lodí. „Nebo plovoucí mola, šlapadla. Jako na Máchově jezeře,“ přeji se.

Další turistické zázemí má ale i své odpůrce. Upozorňují, že Milada je výjimečná svou čistou vodou i klidem a není potřeba z ní dělat rušné komerční místo. „Těšili jsme se roky, až se napustí, užíváme si přírodu, která vstala z popela. To by stánky s langoši a vyumělkovaný písek se slunečníky zničil,“ myslí si Martin Vít.

O tom, jak to bude v následujících letech kolem jezera vypadat, rozhodne krajinářsko architektonicko-urbanistická soutěž. Žádost o účast je možné podat do konce července. Vyhodnocení proběhne příští rok v dubnu.