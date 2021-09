Po 18té hodině jsme ve spolupráci s @zzshmp , která nám poskytla vůz ATEGO zasahovali u obce Dublovice, kde je asi 186 dětí na škole v přírodě. U více dětí vznikla náhlá nevolnost a zvracení.11 dětí a 1 dospělý bylo transportováno do nemocnice, ve stabilizovaném stavu. pic.twitter.com/5nar7SlOTK

„Účastníci pobytu si stěžovali na náhle vzniklou nevolnost a zvracení. Na místě zasahovalo pět posádek středočeské záchranky a vůz Atego, který může transportovat větší množství pacientů. Ošetřili jsme třináct dětí a jednoho dospělého a dvanáct z nich bylo ve stabilizovaném stavu dopraveno pozemní cestou do nemocnice. Dvě děti si odvezli domů do Ústí rodiče,“ uvedla pro Deník mluvčí středočeské záchranky Petra Homolová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.