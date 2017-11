Zběsile skrz tunely na dálnici D8? Bez pokuty

Ústecký kraj - Úředníci se nemohou dohodnout, kdo zpracuje data z kamer.

Prackovice, Radejčín, Panenská a Libouchec. Moderní tunely na dálnici D8 svádějí řidiče ke zběsilé jízdě, přitom je tu povolená maximálně osmdesátka. Jak teď zjistil Radiožurnál, řidiči se pokut za překročení jízdy obávat nemusí. Přestože vnitřek tunelů hlídají měřiče rychlosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), není kdo by pokuty pirátům silnic uděloval. Úředníci se totiž nemohou dohodnout, kdo data z kamer zpracuje.



„Kamerová jednotka zaregistruje vjezd vozidla do měřeného úseku, druhá kamera zaregistruje jeho výjezd. Z průjezdového času je vypočítána průměrná rychlost a pokud se významněji liší od nastavené hodnoty, odchází data na policii,“ vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rýdl, jakou roli ředitelství v celém procesu sehrává.



Postup by pak měl být zřejmý. Policie má měsíc na to, aby vyhodnotila, zda jde o přestupek, a předá věc ústeckému magistrátu, který s dotyčným zahájí správní řízení. To může trvat zhruba rok. Avšak ani magistrát, mající na starost tamní úsekové měření, se k věcí nehlásí.

„Naším nadřízeným orgánem je krajský úřad, jehož rozhodnutí je pro nás zásadní. Magistrát nemá systém, který by uměl vozidla automaticky lustrovat,“ říká mluvčí magistrátu Romana Macová s tím, že do vydání konečného rozhodnutí nebude sdělovat další stanovisko.

Podle mluvčí krajského úřadu Ústeckého kraje Lucie Dosedělové je důležitá spolupráce všech. „Kolegové z odboru dopravy budou iniciovat schůzku, kde by se všechny dotčené strany dohodli na tom, jak situaci řešit,“ uvedla Dosedělová.

Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold se domnívá, že přestupky by měl vyřizovat ústecký magistrát. „Byli bychom rádi, aby se přestupky vyřizovaly automatizovaně. To znamená, aby veškerá data byla propojena, software provede v registru vozidel automaticky kontrolu aut a následně už bude bez ručního zadávání odcházet podnět nebo výzva provozovateli. Ten uvede, kdo vozidlo řídil,“ říká Neřold.

Podle Dosedělové by ovšem nejdříve měla do věci přestupků vstoupit policie. „Policie by podle našeho názoru měla šetřit a snažit se zjistit přestupce, aby oznamovala přestupek již s osobou jeho domnělého pachatele,“ dodává Lucie Dosedělová.

Na dotaz Deníku odkázala redaktora ústecká policie na Policejní prezidium ČR. To se ovšem do uzávěrky vydání k věci nevyjádřilo.



Jak podotýká dopravní expert BESIPu Jan Pechout, řidiči při jízdě v tunelech musejí být mnohem pozornější a opatrnější.



„Tunely jsou nebezpečnější než volná silnice. Dodržování rychlosti je nutnost, v případě dopravní nehody se tam vůbec například nedostane vrtulník. Řidiči také často zapomínají rozsvítit světla, jedou na denní svícení. Často neznají ani pravidlo zipu,“ podotýká Pechout.