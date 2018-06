Zdemolované památky na severu Čech připomíná výstava v zubrnickém skanzenu

Most /FOTO, VIDEO/ - Od pátku do neděle žil mostecký autodrom atmosférou závodů Formule 1 přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Hlavním tahákem akce The Most Historic Grand Prix byly souboje historických vozů velkých cen F1 s třílitrovým motorem zlatého věku tohoto sportu.