Zdivo padá na chodce i auta. Další ruina ohrožuje Předlice

Ústí nad Labem - Ještě ani neopadl prach od poslední demolice v předlické Marxově ulici a už má na kahánku další ruina. Dokonce hned za rohem v Majakovského ulici.

Přitom nechybělo mnoho a mohla se definitivně odporoučet k zemi. O víkendu se v ní totiž propadly stropy a střecha. Situace je o to vážnější, že kolem trosek chodí lidé na zastávku MHD nebo jezdí po velmi frekventované silnici do obchodního centra v Trmicích.

NA NEBEZPEČÍ UPOZORNIL ČERT

V neděli krátce před půl dvanáctou dopoledne sem kvůli tomu vyrazila hlídka městské policie. „Strážníci na místě zjistili, že ze zdevastovaného domu padá zdivo a střešní krytiny na chodník a ohrožují kolemjdoucí,“ popsal zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Strážníci proto dům obehnali páskou a informovali stavební úřad i odbor dopravy a majetku ústeckého magistrátu.

K ruině s propadlými stropy přiléhá dům známého ústeckého „čerta“ Borise Rudého. Právě on strážníky na nebezpečí upozornil. V Předlicích koupil už čtyři domy, které dává do pořádku a stará se o ně.

Podle jeho zkušeností už zdevastovaný dům na rohu Majakovského a Prostřední ulice není možné opravit, jelikož má narušené nosné zdi.

„Ani se nedivím, když v něm dvakrát do roka hořelo. Kdysi jsem se tam byl podívat do sklepa, chybí mu i klenby. Od samého začátku byl špatný. Doufám, že to nijak neohrozí mou nemovitost, máme totiž společný okap,“ líčil Rudý.

Ruina patří jednateli kovoobráběcí firmy Vlastimilu Koníčkovi z Popovic u Brna. Majitel nechal zazdít dveře a okna v přízemí domu, aby do něj nemohli zloději.

Koníček na dotaz Deníku nereagoval, místo něj redakci kontaktoval Sergej Gaži, který má podle svých slov dům na starosti.

„Odpovědnosti se rozhodně nevyhýbáme, příští týden se domluvíme s úřadem na zakrytí střechy, aby sem nezatékalo. Připravujeme podklady pro stavbu a čekáme na stavební povolení. Přesto zvažujeme i demolici a stavbu nového domu,“ přiblížil Gaži.

ZNIČENÝCH DOMŮ JE VÍC

Jak vysvětlil místostarosta centrálního městského obvodu Karel Karika, předlickou sociálně vyloučenou lokalitu trápí zhruba desítka zničených domů.

„V neděli jsem tam přijel záhy po městské policii a žádal okolní obyvatele, kdyby tam někdo lezl, aby hned volali strážníky. Dům kdysi vlastnila firma, co zkrachovala, a konkurzní správce ho dal do nucené dražby. Chtěli ale moc peněz, tak ho tehdy nikdo nekoupil a roky chátral,“ popsal situaci před příchodem nového vlastníka Karika.

Dodal, že coby samospráva si se zničenými domy nevědí rady, jelikož na to nemají žádnou zákonnou pravomoc. Čekají tedy, co udělá stavební úřad.

Ten podle Karla Rouče z kanceláře primátorky v minulosti majitele domu Koníčka vyzval, aby svůj majetek zabezpečil. „To úřad udělal i nyní. Odbor dopravy a majetku do okolí domu umístil dopravní značení se zákazem vstupu, aby nikdo kolem poškozené budovy neprocházel,“ dodal Rouč.