V Tisé na Ústecku ve středu 18. listopadu ozdobili vánoční strom velkými stříbrnými koulemi a vánočními světýlky.

V Tisé ozdobili vánoční strom | Foto: Deník/Monika Gondová

"Každý rok se dělá slavnostní rozsvěcení stromečku s doprovodným programem. Letos to vzhledem k situaci bohužel nebude možné," řekl místostarosta obce Jiří Červinka. "Osobně bych ho rozsvítil klidně hned, třeba by to dostalo lidi z té současné depresivní nálady," dodal optimisticky.