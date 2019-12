Bezprostřední nebezpečí v nemocnicích po Ústeckém kraji v souvislosti s ostravskou střelbou nehrozí. „Zatím nemáme žádné signály, že by u nás hrozilo nebezpečí,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák. Útok v ostravské nemocnici se podle něj nedal čekat. „To je věc, která se nedá předvídat,“ řekl s tím, že k něčemu podobnému může dojít například i na vánočních trzích.

Co se týče bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních v kraji, Rybák připomněl časté incidenty na pohotovosti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Neříkám, že by to bylo vyhraněné a hrozilo ohrožení života, ale k občasným excesům tam dochází.“

Deník se v úterý zajímal o zvláštní bezpečnostní opatření přijatá v souvislosti s Ostravou v Ústeckém kraji. Na krajském policejním ředitelství odkázali na policejní prezidium. „Opatření máme. Obecně se zaměřujeme na měkké cíle, což jsou nemocnice, supermarkety, školy, tedy místa a budovy, kde je větší koncentrace osob,“ řekl mluvčí prezidia Ondřej Moravčík s tím, že policejní hlídky zesilují výkon a jezdí na všechny takové objekty. Není přitom zřejmé, jak dlouho můžou speciální opatření trvat. „Může to být v řádu několika hodin, ale pravděpodobně to bude přesahovat i několik dní. Bude to na rozhodnutí policejního prezidenta,“ uzavřel mluvčí.

S určitou mírou agresivity se nesetkávají jen na pohotovosti. Čelí jim i záchranáři zejména ve výjezdových složkách. Mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník zmínil agresivitu některých psychicky nemocných a lidí pod vlivem alkoholu nebo drog. Záchranáři čelí i agresivitě lidí s vazbou na zraněné při výjezdech. Voleník ji přičítá i neznalosti toho, jak fungují záchranáři. Tedy že prvotní ošetření provádějí ještě před transportem do nemocnice už v sanitce. „Kolikrát mají pocit, že se nic neděje, ale děje,“ podotkl Voleník. Žádné oběti si ale nevybavuje. „Došlo k incidentům s lehkým nebo středně vážným zraněním, ale to jsou ojedinělá čísla,“ uvedl mluvčí a dodal, že s určitou mírou agresivity se setkávají i na tísňových linkách v důsledku stresu volajících. Agresivita volajících přitom v posledních letech vzrůstá.

Událostí v ostravské nemocnici byl v úterý otřesen ředitel litoměřické nemocnice Radek Lončák. „Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast a hlubokou účast všem pozůstalým obětí,“ vzkázal.

Připomněl, že v současném pojetí režimu zdravotnických zařízení jako otevřeného veřejného prostoru s nepřetržitým provozem lze podobným událostem velmi obtížně předcházet. „Je naší snahou tyto hrozby eliminovat. K tomu slouží především interní bezpečností opatření na úrovni aktivit bezpečnostních služeb a pasivních prostředků režimu vstupů a monitorace prostor,“ zmínil Lončák.

Popsal, že v případě, kdy takováto nešťastná situace nastane, vstupuje v nemocnici do aktivace vnitřní metodika zvýšených bezpečnostních opatření. „Bezpečnostní služba přechází do režimu velmi zvýšené ostražitosti, v omezených případech až k namátkové kontrole vstupující veřejnosti,“ přiblížil Lončák s tím, že v Litoměřicích tento stav kontrol prozatím neaktivovali. „Zároveň jsou informovány složky IZS, v tomto konkrétním případě městská policie. Státní policie je aktivována svými strukturami. Je samozřejmě informováno i vedení města,“ doplnil Lončák.

K opatřením v litoměřické nemocnici přistoupili v úterý v okamžiku, kdy se dozvěděli o tragické události v Ostravě z médií. „Proběhlo mimořádné jednání představenstva společnosti a aktivována byla všechna bezpečnostní opatření včetně výzvy na městskou policii o zvýšený dohled před nemocnicí. Je naší prioritou zajistit bezpečí našich pacientů,“ ujistil Lončák.

Nic podobného jako v Ostravě v litoměřické nemocnici nepamatují. „Takové incidenty se nám naštěstí vyhýbají. Ne že bychom se nesetkávali s agresivními pacienty, ale ti se dají zklidnit ochrankou,“ potvrdila mluvčí zařízení Naděžda Křečková. Podle pamětníků v litoměřické nemocnici došlo v 90. letech k dodnes nevyjasněné vraždě lékařky a navrch úmyslně založenému požáru, aby po sobě pachatel zahladil stopy. Krátce nato někdo pomazal ventily od tlakových lahví vazelínou a jen šťastnou náhodou nedošlo k výbuchu.

Útok v rádiu

S útokem střelnou zbraní se však v roce 2003 setkala ústecká redakce Rádia North Music. Ozbrojená žena tam těžce zranila moderátora Pavla Hájka. Další redaktor skončil s pořezanýma rukama od roztříštěného skla. Policie mladou střelkyni zadržela. Občas si na tu dobu s odstupem času vzpomene David Bílský, který v době útoku psychopatické ženy seděl u stolu a připravoval zprávy do vysílání. „Slyšel jsem rámus ze studia a za chvíli jsem měl pistoli u hlavy. Mířila na mě rozrušená ženská a chtěla vědět, kde jsou kamery. Chvíli jsme se spolu bavili, nevěděl jsem, co mám dělat. V duchu jsem si říkal, že jsem si asi ráno naposledy vyčistil zuby, nasnídal a teď mě ona zastřelí,“ vzpomíná po letech na hrůzné okamžiky bývalý zprávař Rádia North Music. „Vystřílela zásobník všude okolo mě, slyšel jsem břinkat sklo v oknech a dveřích. Nakonec chtěla utéci, zadržela jí policie,“ dodává. To, co se tehdy stalo, se mu podařilo pro další roky života úspěšně vytěsnit z hlavy. Tu a tam mu to někdo připomene. „Ale že by se mi to vracelo ve snech, nebo že bych se bál, to naštěstí ne. Pravdou je, že bych už něco podobného nechtěl nikdy zažít,“ říká muž, který se dnes už ve zpravodajství nepohybuje.