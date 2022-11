U časových kuponů sice také vzrostou ceny, ale jejich zvýšení nepřesáhne tři koruny na den. Což konkrétně třeba u nejvíce prodávané třicetidenní jízdenky představuje přesně 1,83 koruny za den. Nejnižší nárůst ceny u časového jízdného mohou očekávat rodiče s kočárkem, respektive „osoby přepravující dítě do tří let“, u nichž bude výše jízdného sjednocena se zvýhodněnou jízdenkou. Dobrou zprávou pro nepohyblivé zůstává, že doplňková služba Taxík Maxík ani příští rok nebude měnit v Ústí ceny za své služby.

Řada Ústečanů je zprávami o zdraženích, které se na ně valí ze všech stran, velmi znechucena. Těch, kteří souhlasí s názorem, že je to nezbytný krok, je spíše menšina.

Například muž středního věku z Neštěmic, který se představil jako Stanislav Musil, se dal slyšet, že „… už je to skoro na defenestraci. Vůbec nejlepší jsou tací, kteří nám před volbami slibovali, že zdražovat nebudou a všechny náklady na život zlevní. Kdo to zaplatí, co? Samozřejmě my, normální, slušní lidé. Politici si to můžou dovolit, nepřizpůsobiví z ghetta to platit nebudou, jen se běžte podívat do Mojžíře, jak to tam vypadá a jak si tam vozí zadky zadarmo na náš úkor a revizor nebo policajti nikde,“ rozčiloval se.

Reakce na kraj

Jak vysvětlila mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková, byli prý nuceni zdražit, jelikož jsou součástí krajské integrované dopravy, na kterou přispívá Ústecký kraj. „Krajští radní navýšili ceny jednotlivých jízdenek o čtyřiadvacet procent. Díky rozhodnutí představenstva dopravního podniku a souhlasu rady města ale ceny v ústecké MHD nevzrostou tak dramaticky. Zůstane zachována desetiprocentní sleva z ceny jízdného při platbě bezkontaktní bankovní platební kartou v režimu Check in/Check out, nebo při samoobslužném bezhotovostním nákupu jízdenky na terminálu u řidiče. Stejná sleva bude poskytována i na nákup jízdenek v Mobilní aplikaci DPmÚL a DoKapsy od ČSOB,“ uvedla.

Zdroj: Deník/Janni VorlíčekPodle úřednice Štěpánky Svobodové z krajského oddělení dopravní obslužnosti bylo zdražení jízdného nevyhnutelným krokem kvůli rychle postupující inflaci i rostoucím nákladům dopravců.

„Rádi bychom udrželi komfort a četnost našich spojů tak, abychom vyhověli co největšímu množství cestujících, což znamená nutnost zvýšit příjmy z jízdného. Kraj totiž za stejný rozsah dopravy i tak zaplatí dopravcům kvůli zvyšujícím se cenám energií a pohonných hmot o zhruba tři sta milionů korun více,“ vysvětlila Svobodová.

Nejen autobusy a trolejbusy, ale i jízda lanovkou na Větruši podraží. „Ústečtí radní schválili změnu tarifu a to od 1. ledna příštího roku. Jednosměrná jízdenka bude stát čtyřicet, obousměrná šedesát korun,“ informovala ústecká mluvčí Romana Macová s tím, že rodinné obousměrné jízdné, tedy dva dospělí a děti, přijde na sto osmdesát korun. Cena za zavazadlo či psa bude pětatřicet jednosměrná a o deset korun více obousměrná. „Příplatek za jízdní kolo bude padesát korun za jednu jízdu,“ pokračovala.

Informaci o tom, že jednou z mála dopravních služeb, která zůstane cenově beze změny, bude příští rok Taxík Maxík, který provozuje Pečovatelská služba Ústí nad Labem pro imobilní seniory a vozíčkáře, potvrdil náměstek primátora pro sociální záležitosti Tomáš Vlach. Cena je stanovena na šedesát korun za jednu jízdu a osobu. Pokud má doprovod, hradí třicet korun za osobu. „Letos od nás pečovatelská služba obdržela dodatečnou podporu a na příští rok je tato služba zohledněna v rozpočtu, abychom nemuseli cenu navyšovat,“ dodal.