Minimálně kvůli vodě si budeme muset sáhnout hlouběji do peněženky. Severočeská vodárenská společnost (SVS) na tento rok přichystala zdražení dodávek. Naopak na elektřině a plynu bychom mohli ušetřit. Výbušná zůstává i do příštích let cena za odpad, ten má v budoucnu rapidně podražit.

Vodné a stočné v Ústeckém kraji od 1. ledna vyskočilo o 5,9 procenta nahoru. V číslech to znamená, že jeden litr pitné vody bude stát o 0,6 haléře více. Za dodání a odkanalizování kubického metru vody zaplatíme celkem 104,77 koruny. Kalkulace vodařů zohledňuje vnější ekonomické vlivy. „Jako jsou ceny energií, surové vody, stavebních prací, inflace a další,“ přiblížil mluvčí SVS Mario Böhme s tím, že nově prý je také třeba počítat i s rizikem spojeným s vývojem pandemie Covid-19.

Společnost navíc musí opět vynaložit finance na to, aby zpomalila stárnutí vodárenské infrastruktury a umožnila její dostatečnou obnovu. V severních Čechách to znamená tisícovku vodojemů, šest desítek úpraven pitné vody, téměř dvě stovky čistíren odpadních vod a třináct tisíc kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí. Do oprav a rekonstrukcí chce SVS letos nalít podobný objem financí jako loni, tedy kolem 1,8 miliardy korun.

Ceny elektřiny se odvíjejí od každoročního rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). To poslední je pozitivní pro příjemce nízkého napětí, tedy i domácností, kterým se mají snížit ceny v průměru o 1,7 procenta. Konkrétní cena však záleží na distribučním území i dodavateli.

Nejvyšší pokles je na území ČEZ Distribuce, kam patří i Ústecký kraj, až o mínus 2,6 procenta. ČEZ zároveň svým zákazníkům už před zimou zlevnil obchodní část ceny. „Obchodní ceníky na dobu neurčitou klesly u elektřiny v průměru o 9 procent,“ potvrdil mluvčí Ota Schnepp. Za každou megawatthodinu spotřeby tak české domácnosti u ČEZ uspoří 230 korun.

U této společnosti lidé ušetří také za plyn. ERÚ oznámil pokles ceny jeho regulované složky od Nového roku o 1,6 procenta. ČEZ ho zlevnil v průměru o 11 procent, ač v případě plynu tvoří regulovaná složka jen 30 procent celkové ceny. „Pokud vezmeme celkovou úsporu za obě složky, tak zákazník odebírající plyn od ČEZ uspoří za každou megawatthodinu spotřeby 120 korun,“ vypočítal Schnepp.

Významnou položku, především u vícečetných rodin, představuje ve většině obcí kraje pravidelný poplatek za odpad. Právě cena za jeho svoz a likvidaci má v příštích letech rapidně stoupnout. V Ústí nad Labem nebo v Teplicích zatím lidé za popelnice nadále nic platit nebudou, například Chomutované ale budou letos za odpad platit o stovku víc, 600 korun.

Také v Litoměřicích zastupitelé v prosinci zvedli cenu za odpad o dvě stovky za rok na necelých 700 korun. Směsný komunální odpad z Litoměřic stejně jako z řady menších obcí v okrese putuje na skládku v Čížkovicích, která svým zákazníkům zvýšila k 1. lednu 2021 cenu o 7 procent. Sdružení obcí na Litoměřicku pro nakládání s odpady předsedá Petr Medáček, který je zároveň starostou Budyně nad Ohří. Tam přitom nechávají stejnou cenu. „Chceme vyřešit systém odpadů a až poté mu přizpůsobit cenu,“ vysvětlil Medáček.

Cesta k zákazu skládkování

Revoluce ve zvyšování cen za odpad v tuzemsku podle něj obecně zatím nenastává, i když stát během následující dekády počítá s postupným zdražováním ukládání odpadu do země. „Zelené“ kroky by měly vyvrcholit na konci desetiletí zákazem skládkování, odpad by měl končit ve spalovnách. Evoluce spíš než revoluce v cenách je ale dost nekomfortní pro obce, kterým nejspíš nezbyde než upravovat cenu za odpad pro občany každoročně.

O trochu víc od Nového roku utratí lidé, kteří se po regionu přepravují autobusy a vlaky. Zvýšení cen jízdného v systému Dopravy Ústeckého kraje zohledňuje inflaci. Jak informovala Markéta Voleníková z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství, například na kratší cestě mezi Lovosicemi a Litoměřicemi zaplatili cestující 20 korun, teď to je 21 korun. Na delší cestě, třeba mezi Děčínem a Varnsdorfem, jízdné zdražilo z původních 63 na 66 korun. Cena celodenní síťové jízdenky se zvedla z původních 130 korun na 140 korun. „O deset korun dojde k navýšení také u jízdenky Labe – Elbe, na kterou se nově sveze v jedné z variant jeden dospělý a dvě děti do 15 let za 300 korun,“ dodala Voleníková.