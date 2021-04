Nového zastupitele za hnutí PRO! Ústí má město Ústí nad Labem. Odešel z něj totiž architekt Hrouda, nahradila ho Petra Holasová, veřejnosti známá jako ředitelka ústecké Fakultní základní školy České Mládeže.

Ústecký zastupitel a architekt Jan Hrouda. Archivní foto | Foto: Deník / Janni Vorlíček

Po odchodu Hroudy se objevily spekulace, že chce pracovat v nově zakládané městské organizaci, Architektonické kanceláři města Ústí, jejímž je autorem, respektive konceptu, podle něhož by měla pracovat. To však rozhodně odmítl. „Nechystám se v ní pracovat. Odcházím kvůli nově očekávanému přírůstku do rodiny a také jsem cítil určitý konflikt mezi prací architekta a politika. Chtěl jsem si to prostě trochu zjednodušit,“ dodal na vysvětlenou Jan Hrouda.