České dráhy informovaly o několika výlukách na trati číslo 130 z Ústí nad Labem do Teplic v Čechách a Bíliny.

Vlakové koleje. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Drahomír Stulír

Trať bude kvůli opravě uzavřena vždy během noci od 22. srpna do 19. září v čase od 23.15 do 3.30 hodin. Místo vlaků bude jezdit po dobu výluky náhradní autobusová doprava. Týká se to osobních vlaků z Mostu a Oldřichova do Teplic a spěšného vlaku z Ústí nad Labem do Bíliny.