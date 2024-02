Extrémně náročnou akci mají za sebou železničáři a lidé ze stavební firmy Strabag. Týkala se železničního mostu mezi stanicemi Ústí západ a Střekov z roku 1954 pod Větruší. Obří kolový jeřáb Liebherr LG 1550, který stavěli několik dní, snesl v noci ze soboty na neděli jednu menší a jednu větší ocelovou konstrukci na podvalník kamionu pro těžký náklad. Na odstavné ploše se nyní bude konstrukce rozřezávat autogenem na menší kusy, které se sešrotují.

Tím ale práce na rekonstrukci dožilého mostu teprve začaly. „Teď se bude sanovat spodní stavba, v podpěrách a pilíři budou odbourány staré úložné prahy a zbudovány nové,“ popsal Marek Urválek, který měl na akci stavební dozor za investora Správu železnic.

Původní dvě ocelové železniční mostní konstrukce byly v už tak špatném technickém stavu, že jejich oprava by byla finančně nevýhodná, takže se přistoupilo k jejich úplné náhradě. Nové průběžné kolejové lože sníží hluk projíždějících vlaků.

Řidiče čeká na silnici z centra do trmického Globusu dopravní omezení. Výluka dotčené trati potrvá do té doby, než se osadí nový most, což by mělo být v dubnu. Celkové práce by měly skončit v říjnu. Náklady na tuto stavebně náročnou rekonstrukci mostu čítají přes 90 milionů korun.