“Zeman má silného protikandidáta,” míní politolog z ústecké univerzity

Ústí n. L. /ROZHOVOR/ - Proč má úřadující hlava státu takovou podporu na severu Čech? Politolog Lukáš Novotný odpověděl v rozhovoru pro Deník nejen na to.

Politolog Lukáš Novotný Foto: Facebook

Z prvního kola přímé prezidentské volby si vítězství odnáší úřadující hlava státu Miloš Zeman. V Ústeckém kraji získal 160 631 voličů, celkem 47,09 % hlasů. Druhé místo obsadil bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, na severu Čech ho podpořilo 72 923 voličů, tedy 21,38 % hlasů. Politolog Lukáš Novotný z filozofické fakulty ústecké univerzity v rozhovoru pro Ústecký deník uvedl, že finálový duel mezi oběma kandidáty může i přes Zemanovu dosavadní převahu přinést zvrat. “Za Jiřím Drahošem není žádná politická kariéra, dalo by se říci, že to je jeho nevýhoda. Lidé jsou ale politikou už znechuceni, takže právě Drahoše jako občanského kandidáta mohou nakonec zvolit prezidentem,” myslí si Novotný.

Do druhého kola prezidentských voleb postupuje Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Dalo se to podle vás očekávat?

Indicií o tom, že postoupí právě Jiří Drahoš, bylo několik. Podařilo se mu sesbírat vůbec nejvíce podpisů mezi všemi kandidáty. Jeho tým ho dokázal jako kandidáta na prezidenta dobře prezentovat, navíc začali s předstihem, kampaň probíhá už asi rok. Nemalá část veřejnosti si ho tak otiskla do své paměti jakožto prezidentského kandidáta. Takže ano, očekávat se to dalo, ale že bych si na to vsadil určitě, tak to ne.

Rozdíl mezi oběma je zhruba 600 tisíc hlasů ve prospěch Miloše Zemana. Může ho Jiří Drahoš dohnat?

Nemůžeme se na to dívat z hlediska rozdílu počtu hlasů, lidé jsou dneska postaveni úplně před novou volbu. Druhé kolo bude o tom, který z dvou kandidátů dokáže posbírat více hlasů z táborů, které volily někoho jiného, anebo z řad nevoličů, protože volební účast kolem 60 % znamená, že 40 % populace volit nešlo. Právě pro tuhle část tak může být druhá volba adresnější.

Ústecký kraj měl druhou nejnižší volební účast, hned po sousedním Karlovarském kraji. Čemu to připisujete?

Bezesporu to je dáno socioekonomickou strukturou kraje. Je tu nejmenší počet vysokoškolsky vzdělaných lidí i celkově mladých lidí. Navíc jak v Karlovarském, tak v Ústeckém kraji je taktéž jedna z nejvyšších nezaměstnaností. Je dokázáno, že lidé s vyšším vzděláním se více zajímají o politiku a platí to bohužel i naopak.

Soupeři pro druhé kolo prezidentských voleb: Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Fota: Deník

Pokud by volby proběhly pouze v Mostě, Miloš Zeman by vyhrál a obhájil tak už post prezidenta v prvním kole. Získal tam 50,84 %, Jiří Drahoš pouze 19,25 %. Výraznou podporu oproti Drahošovi měl dosavadní prezident i v dalších městěch na severu. Proč tomu tak podle vás je?

Jde o tradiční levicovost těchto regionů, protože Miloš Zeman je levicový kandidát. Když se podíváte na místa, která Miloš Zeman navštěvuje, tak Ústecký kraj je tam velmi často. Ústí nad Labem pak má komunistického hejtmana. Tohle všechno tvoří pro Miloše Zemana ideální podhoubí. Miloš Zeman k tomu všemu umí brilantně mluvit, dokáže ze složitých problémů dělat jednoduché bonmoty, čemuž pak dokáží lidé s nižším vzděláním snadno porozumět.

Jak vysvětlit nízkou volební účast ve vyloučených lokalitách?

Je to pochopitelné, mají jiné problémy jako přístup k elektřině či chybějící základní infrastrukturu, tak proč by měli mít zájem o věci veřejné? Řada lidí tam ani neví, že se volby konají, možná nedisponují žádnými médii, která by jim to sdělila, a prezidentské volbě tak ani nerozumí. Někteří kandidáti se na vyloučené lokality ani nesoustředí.

Co může ve druhém kole rozhodnout?

Dosud jsem si myslel, evidentně mylně, že prezidentská volba je z velké části něco jako losování loterie. Že lidé opravdu do poslední chvíle neví, koho zvolí. Ve svém okolí jsem viděl, že jednotnost a rozhodnost pro jednoho kandidáta nepanovala. Výsledek pro Jiřího Drahoše ale ukazuje, že je tady velmi slušná základna pro to, aby se do druhého kola pro Miloše Zemana vytvořil silný protikandidát, který má potenciál sesbírat i hlasy od dalších neúspěšných kandidátů. Za Jiřím Drahošem není žádná politická kariéra, dalo by se říci, že to je jeho nevýhoda. Lidé jsou ale politikou už znechuceni, takže právě Drahoše jako občanského kandidáta mohou nakonec zvolit prezidentem

Promítnou se narůstající preference Jiřího Drahoše do volební strategie Miloše Zemana?

Určitě ano. Myslím si, že i Miloš Zeman si po dnešku uvědomil, že má silného protikandidáta. Už nebude sedět se založenýma rukama na Pražském hradě, jeho tým by měl začít pracovat s veřejným míněním. Bude muset vytvářet nějaký nový mediální prostor, aby byl s potenciálními přiznivci ve větším kontaktu než dosud. To, co si možná myslel, že vychází, tedy neúčastnit se debat, navštěvovat málo sledovanou televizi, nemusí tak úplně fungovat. Voliči zřejmě chtějí dotyčné více vidět. Osobně si i myslím, že můžeme také očekávat nějakou negativní kampaň proti protikandidátovi.