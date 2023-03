Smutná zpráva zastihla odbornou i laickou veřejnost. V pondělí 13. března zemřel dlouholetý ředitel Zoo Ústí nad Labem Bořek Voráč. V 70. a 80. letech stál u největšího rozvoje zahrady.

Bořek Voráč. | Foto: ČTK/Libor Zavoral

Bořek Voráč působil jako ředitel ústecké zoo nejdéle ze všech dosavadních představitelů. V jejím čele stál od roku 1972 do roku 1990. Právě během jeho úřadování došlo k velkému rozvoji celého areálu, ať už do velikosti areálu, tak co do počtu chovaných zvířat. Nechal vybudovat nové pavilony šelem (1976–1980), dvoupodlažní exotárium (1975–1978) i výběhy pro nosorožce, žirafy, slony, zebry nebo antilopy.

S Voráčovo ředitelováním je spojen i příchod slonů indických. V roce 1985 se v Ústí zabydlela slonice Kala, v roce 1987 ji doplnila slonice Delhi. Obě dlouhá léta patřily mezi nejpopulárnější zvířata v zahradě. Kala uhynula v roce 2018, slonice Delhi nyní žije ve Francii.

Do vedení zahrady se Bořek Voráč vrátil v roce 2015, kdy ji pár měsíců řídil po odvolání Jiřího Bálka.