/FOTO/ „Ještě včera jsem s ním mluvil. Tak to pivo v pátek bylo poslední? Tak už Tě taky zavolaly zvony ze Santa Fé. Pozdravuj Vinnetoua, bílý bratře! Odpočívej v klidu a suchou stezku na nebeském vandru Péťo!“ Slova kondolencí na sociálních sítích o ústeckém fotografovi Petru Berounském vlastně říkají vše. Zemřel začátkem týdne ve věku 66 let. Uprostřed rozdělané práce a plánů na dny budoucí. Přátelé o něm hovoří jako o velkém profesionálovi a upřímném člověku, který pro slovo nechodil daleko. Své vzpomínky nám zaslali i Ústečané včetně fotek, na kterých je Petr zachytil. Ty najdete v galerii.

Petr Berounský | Foto: Jiří Preclík

Mezi ty, kdo na něj rádi vzpomínají, patří modelky, umělci, kolegové, přátelé, rodina. Jako fotograf spolupracoval například s někdejší miss Československa Pavlínou Baburkovou, s divadlem Lucie Bílé Ta fantastika! Dokumentoval cestu bývalého prezidenta Václava Klause po severních Čechách a mnohé další. Další ho pamatují jako trampa nebo jako velkého fanouška filmů o Vinnetouovi a knih Karla Maye obecně. Koneckonců, vlastnil největší sbírku knih a filmů v Čechách s touto tematikou.

Pavlínu Kratochvílovou, kterou celé bývalé Československo zná právě jako svou poslední Miss Pavlínu Baburkovou, Petr Berounský jako modelku vlastně objevil. V současnosti vykonává funkci starostky obce Jevany. „Co bych mu vzkázala do nebe? Asi ‚Ahoj draku‘. Tak jsem Petra zdravila. ‚Jsem ráda, že jsem přijala tvoje pozvání na křest poslední knihy. Jsem vděčná, že jsem s tebou mohla strávit několik hodin povídáním. Kdybych tušila, že je to náš hovor poslední… Náš rozhovor po letech navázal, jako bychom se viděli každý den. S tebou bylo vždy o čem mluvit. Byl jsi velmi silná osobnost s názorem, životním postojem, přehledem, inspirativní, kreativní, talentovaný… Jsem ti vděčná za mnohé. Naštěstí mám tvoje fotografie, a tak tě budu mít stále na očích. Děkuji za vše, můj drahý, blízký příteli,‘" řekla.

OBRAZEM: Stoletá voda v Ústí. Domácnosti bez elektřiny, evakuování lidí a strach

Potkali se začátkem sedmdesátých let. Tehdy byla ještě mladinká a nezletilá. Aby mohla fotit, známý fotograf jí ubytovával. „Pamatuji si, jak mi její maminka říkala, abych na ni dal pozor. Hrozně jsem si její důvěry vážil. Nakonec z ní byla hvězda a já jsem jí to opravdu hodně přál,“ vzpomínal na ta léta v neformálních rozhovorech on sám. Dnešní starostka Jevan jeho slova potvrdila. „Ano, tehdy jsem byla studentík. Vzpomínek na něj mám spoustu, ani nevím, jakou bych vlastně měla vybrat,“ poznamenala Pavlína Kratochvílová Baburková.

Petr se sice rozvedl, ale se svou bývalou manželkou a dětmi vždy udržoval přátelské vztahy. Svědčí o tom i vyjádření a poděkování Dany Berounské na sociální síti. „Dnešní den byl nejhorší v mém životě. Ztratila jsem svého nejlepšího kamaráda, otce mé dcery Klárky, otce mé nevlastní dcery Marti, partnera, se kterým jsem prožila krásných 30 let osobního a pracovního života. Děkuji všem za vyjádření soustrasti. Omlouvám se, nemám teď sílu odpovídat,“ napsala.

Zastupitelé posvětili odkup „díry“. Tajného hlasování se zúčastnila jen koalice

Část rodiny byl Petr i pro ústeckého amatérského cestovatele a filmaře Davida Surého. „Bylo to přes dvacet let, byl můj tchán. Šok a smutek ze včerejšího dne střídají krásné vzpomínky na společně prožité chvíle. Hodně mě naučil a byl pro mě v mnoha ohledech vzorem a inspirací. Těšil jsem se na každé setkání a jeho společnost jsem si užíval, nádherné byly naše nekonečné debaty. Byl to pan fotograf, táta a děda, a hlavně skvělý, skromný a přímý člověk. V mém srdci bude mít Béra vždycky speciální místo,“ vzpomínal.

Ústecký promotér Zdeněk Kymlička uvedl Petra do světa umělců. Dohodil mu focení Petra Kotvalda, odtud vedla cesta k Jiřímu Kornovi a dalším. „Na akce nám půjčoval věci ze své sbírky o Vinnetouovi. Dohodil nám i kontakt na odborníka ohledně díla Karla Maye, který nám hrál tohoto spisovatele. Petra si budu pamatovat jako kamaráda, se kterým jsem se znal snad přes čtyřicet let. Pamatuji si, jak vznikal plakát na Miroslava Horníčka, nebo na skupinu Uno. To byla uzavřená půlka Předlic, aby Petr mohl udělat jejich fotku. Vzpomínám, jak se u nás zastavili po cestě do ateliéru s Lucií Bílou, protože věděl, že jsme po zabijačce. Tehdy spolu snědli celou tlačenku,“ vzpomínal.

Kymlička: vyprodaní Cimrmani, český Vinnetou a jak dojal Suchého s Molavcovou

Promotér Karel Honsa, kterého si veřejnost pamatuje například jako pořadatele open air představení Verdiho opery Aida v ústeckém letním kině, býval Petrovým kamarádem už v dobách komunistických. „Měli jsme kdysi bohatého klienta, investiční společnost a její majitelé přispěli na dokončení golfového hřiště na Karlštejně. Když bylo slavnostní otevření, bohužel museli odjet do Ameriky. Tak nás pověřili zastupováním na této akci. Golf jsme nikdy neviděli a nevěděli, co tam budeme dělat. Tak jsme si koupili v hračkářství kuličky a do jedné té jamky jsme je cvrnkali. Přijel náš kamarád Jirka Korn a ten nás seřval, že jsme bastardi, jelikož jsme zneuctili golfové jamky,“ smál se.

Kniha Petra Berounského vyšla letos v březnu a jmenuje se Můj první akt a počůraná žákajda. Jak poznamenal nakladatel Pavel Meszároš, který ji vydal, bývalá misska měla své místo u křtu knížky a vlastně i v textu velmi symbolizující. „Krásná atmosféra, a navíc spousta setkání lidí, kteří spolu za třiatřicet let něco prožili a vytvořili,“ popsal slavnostní akt na svém facebooku a přidal fotografie z akce.

Na ústeckou osobnost vzpomínali na sociální síti i další a další lidé. Jeho manželka Radka Berounská, touto dobou stále v nemocnici. Nejlepší Petrův kamarád Rudolf Myšák. Cestovatel Mart Eslem, kterého smutná zpráva zastihla za volantem na trase Ústí – Praha a další. Čest jeho památce.

Video ze křtu knihy Petra Berounského

Zdroj: Pigula Topi