Miroslav Hašek se narodil 26. ledna 1947 ve sklářské vesničce Loučky na Sokolovsku, zemřel v sobotu 27. února 2021. V 70. letech se stal jedním z prvních profesionálních dýdžejů v Ústí, po revoluci založil rádio North music.

„Po revoluci jsem odjel na čtvrt roku za kamarády, které jsem poznal při shánění desek, do Anglie. Oni v té době pomalu končili s pouštěním desek na diskotékách a přesouvali se do soukromých rádií. Tam měl každý okres své rádio. Proto jsem se o to začal zajímat i u nás,“ vzpomínal Hašek v obsáhlém rozhovoru pro Deník v roce 2012. „S diskotékami jsem skončil v roce 1991, kdy jsem si vzal domů nemocnou maminku. Když po čtvrt roce zemřela, dostal jsem nabídku na starání se a organizování místních dýdžejů. Tehdy jsem si vydělal dvacet tisíc po telefonu, průměrně si muži vydělávali pět tisíc. A pak jsem v roce 1996 založil rádio North music společně s dvěma společníky,“ dodal tehdy.

Jedním z těch společníků byl Libor Zajíček. „Na Mirka vzpomínám především jako na kolegu z radia. Spolu s Mirkem a Michalem Srokou jsme rádio rozjeli začátkem roku 1996 a je paradoxem, nebo možná symbolem, že právě v době 25. výročí založení rádia Háša odešel,“ připomněl tehdejší moderátor Zajíček, který v Ústí pořádá se svou agenturou například Ples severočeských patriotů.

V rádiu zažili společně i jednu tragickou událost, kdy do budovy rádia v Pařížské ulici vtrhla nepříčetná žena a začala všude kolem střílet. Moderátor Pavel Hájek měl prostřelené plíce a poškozený obratel a skončil na vozíku. Hašek na místo tehdy dorazil jako první. „Pavel Hájek skončil na vozíku. David Bílský se připravoval na první ranní zpravodajský vstup a ta poblázněná ženská mu dala pistoli k hlavě. V tom momentu se jí ale zasekla nábojnice v komoře. Byl by jinak mrtvý,“ připomněl krušné chvíle svého života.

Na Miroslava Haška vzpomíná také Zdeněk Kymlička, majitel agentury FOR a pořadatel kulturních akcí. „Když se řekne Mirek Hašek, tak mi hned naskočí vzpomínky na jeho preciznost. Dělal jsem Mirkovi smlouvy v jeho dlouhé diskžokejové kariéře. Vždy, když přinesl vyúčtování, měl vše zpracované s takovou pečlivostí, že to až nešlo pochopit. Vyúčtování pro sebe, vyúčtování pro agenturu. Malým drobným písmem, číslíčko vedle číslíčka. Obdivuhodné. Preciznost v číslech byl jeho povahový rys,“ vyprávěl Kymlička.

Druhá jeho vzpomínka na kolegu z kulturní branže se týká fotbalu. „Hrál jsem s Mirkem několikráte fotbal. Buď, jako soupeři (utkání mladých Krajského kulturního střediska proti OPBH) a nebo spoluhráči (utkání mužstva Fešáků). Mirek i při fotbale byl pečlivka. Vždyť on po vstřelení gólu byl schopen jít si to zapsat do tabulky tím svým drobným a pečlivým písmem. Bohužel už si nezakopeme spolu ani proti sobě,“ dodal se smutkem v hlase Zdeněk Kymlička.