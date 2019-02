Severní Terasa - Ústí půjčí Jitce bez domova a jejím psům iglú nebo ji nechá přespávat v buňce, kterou za to ohlídá.

Osamělá třiapadesátiletá Jitka skončila se svými psi po hádce s přítelem na ulici. Ústí jí nabídne pomoc, chce jí koupit Iglou. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Latinskoamerický slum připomíná bivak bezdomovkyně Jitky. Do azylového domu nechce a vlastně ani nemůže. Společnost jí dělají tři psi a těch by se musela vzdát. Jenže k nim má silný citový vztah, skoro jako k dětem.

Přístřešek z plachtoviny si postavila u parovodu nad Mariánskou skálou. Ústí slibuje, že pomůže najít ubytování, kde psi nevadí. Do té doby opuštěnou 53letou ženu strážníci nechají přespávat v krizovém centru městské policie v Corsu.

Jitka skončila na ulici po hádce s bývalým přítelem. „Mám už někoho jiného. Psi nesmějí zůstat bez dozoru, tak ani nechodím do práce. Žiji z životního minima. Ale nikdy je neopustím,“ řekla.

Všichni tři mazlíci jsou dobře živení a na první pohled je jasné, že svou paničku milují. Hlavně bělosrstý Max hned varovně štěkne, když se k Jitce někdo přiblíží. Nad Mariánskou skálou u parovodu všichni čtyři přespávali několik měsíců, než je tu zastihli ústečtí strážníci během kontrolní akce. Bezdomovci totiž velmi často parovody ničí. Městské policii nezbývá než provizorní přístřešky nechat rozebrat, uklidit nepořádek, který po sobě „homeless“ nechávají a vykázat je. Na cestu dostanou leták s informacemi kam se obrátit o pomoc v životní krizi.

Nevykázali je

Jitka ale podle zástupce ředitele ústecké městské policie Jana Novotného není ten případ. „Mohli bychom ji také vykázat. Psy jí úředně odebrat, dát do útulku. Jenže ona nepořádek nedělá, nic neničí, spolupracuje. Tak ji tu necháme do doby, než město najde jiné řešení,“ vysvětlil.

Pomoc Jitce ostatně slíbil i ústecký primátor Petr Nedvědický, který si její příběh poslechl osobně. „Budeme hledat cestu, jak jí co nejrychleji pomoci,“ slíbil.

Město Ústí nyní zvažuje dvě možnosti. Buď se souhlasem radních centrálního městského obvodu zapůjčí Jitce buňku nebo bezdomovecké Iglou. Což je novinka, kterou loni do ČR přivezla Pavla Klečková se svým přítelem, Francouzem Manu Chilaudem.

Nouzové přístřešky z pěnové polyetylenové hmoty nejprve zakoupila Ostrava. V současnosti je využívají i v Kolíně, Hradci Králové, Olomouci, Karviné nebo v Roudnici. Iglou se vyhřívá tělesným teplem. I ve velmi silných mrazech lze mít uvnitř 20 stupňů Celsia. Oproti venkovní teplotě v něm bývá mnohem tepleji. Je takřka nehořlavé, vyspí se v něm jeden dospělý a je v něm i prostor pro osobní věci. Jedno vyjde na pět tisíc korun.

Jednoduchý přístřešek vyhřeje člověk vlastním teplem a zabrání tak umrznutí. Foto: Deník/Karel Pech

Pomoc města pro Jitku doporučuje i sociální pracovnice městského obvodu Severní Terasa Iva Mrvečková. „Myslím, že Jitka by si to zasloužila. Je zřejmé, že na ulici skončila kvůli své lásce k psům,“ poznamenala.

Případ vyvolal diskusi o chybějícím sociálním bydlení v Ústí. „Je to stejné jako paní s dětmi v garáži. Bydlení je základem každé účinné pomoci. Město by nějaké krizové byty mít mělo. Samozřejmě s pravidly, aby to nebylo možné zneužít,“ dodal zastupitel Jan Hrouda.