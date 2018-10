Žena z Ameriky i strýc po mrtvici. Jsou na kandidátce, ale nevěděli o tom

Ústí nad Labem – Pětadvacetiletá Nikola Kdolská z Ústí nad Labem žije už rok ve Spojených státech amerických. Trvalé bydliště má stále v krajském městě. Před pár dny ji čekalo překvapení, když své jméno objevila na kandidátní listině hnutí Čisté Ústí, jehož lídrem je předseda DSSS Tomáš Vandas.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Ona sama ale podle svých slov o kandidatuře nic neví, nic nepodepsala a nesouhlasí s ní. „Mojí rodině přišla domu kandidátka, kde jsem napsaná. Jméno sedí, věk sedí, bydliště sedí, ale studentka nejsem. Objevila jsem se tam bez mého vědomí. Zneužili zřejmě moje osobní údaje, je to podvod,“ říká Kdolská, jejíž jméno figuruje na kandidátní listině hnutí Čisté Ústí do zastupitelstva ústeckého obvodu Neštěmice a taktéž do zastupitelstva města. Na kandidátce do neštěmického zastupitelstva je uvedena i její babička, která to rovněž zjistila, až když našla ve schránce volební lístky.

Obě ženy nejsou jediné. Přes sociální sítě se od pátku přihlašují další lidé, kteří o tom, že by se měli ucházet o křesla za hnutí Čisté Ústí prý vůbec netušili. Zjistili to ve chvíli, když jim kandidátky přišly domů nebo jim o tom řekli přátelé. Server Blesk Zprávy ví minimálně o pěti lidech. Jedním z nich je Michal Kolankiewicz, který už z obvodní kandidátky odstoupil a plánuje to udělat i z té magistrátní.

„Po jednom fotbale, kdy jsem seděl s jedním známým a jedním dalším člověkem, něco kolem toho padlo, ale nic jsem nepodepisoval, nedal jsem žádné údaje. A najednou mi lidé z okolí začali říkat, že jsem na kandidátce,“ popsal Michal Kolankiewicz. Na stejné kandidátce se objevili i otec a strýc Hany Kostílkové. Ani oni prý ale dle serveru souhlas s kandidaturou nepodepsali. „Taťka to zjistil ráno a byl úplně na nervy, co to znamená. Nic nepodepsal. A teď jsme objevili, že je tam strýc, který je po těžké mrtvici. Bydlí u babičky a skoro o sobě neví,“ zmiňuje Kostílková.

Aby se člověk mohl ucházet o hlasy v komunálních volbách, je potřeba podle zákona odevzdat vlastnoručně podepsané prohlášení kandidátka. Kromě podpisu musí obsahovat také datum narození a trvalé bydliště. Kandidát tím stvrzuje, že se svou kandidaturou souhlasí. „Nic takového jsme s babičkou nepodepsaly. U těch ostatních lidí, o kterých vím, nesedí povolání. Z jednoho pána udělali správce objektu, přitom je to OSVČ-elektrikář. Bohužel nejsem v České republice, takže to musím řešit takhle na dálku,“ doplňuje Kdolská.

Pokud člověk s kandidaturou nesouhlasí, může podle zákona odstoupit z kandidátky do 48 hodin před začátkem voleb. Musí udělat písemně na takzvaném registračním úřadě, v Ústí nad Labem tedy buď na magistrátu města, nebo na úřadech konkrétních městských obvodů.

Lídr hnutí Čisté Ústí Tomáš Vandas říká, že se kandidátky sestavovaly standardně. „Každý kdo měl zájem na kandidátce být, tak s tím musel souhlasit a podepsat prohlášení kandidáta. Určitě to není o tom, že bychom tam dávali lidi, kteří o tom údajně, jak nyní tvrdí, nevědí. Překvapuje mě, že se to děje teď, týden před volbami. Lidé jsou dospělí a určitě vědí, co podepisují. Spíše je to cílená účelová kampaň proti našemu hnutí,“ reaguje Vandas, který vnímá šanci, aby se hnutí Čisté Ústí dostalo do zastupitelstva, jako vysokou.

„Zaznamenal jsem velkou nervozitu z jiných politických subjektů, které se obávají, že bychom se mohli do zastupitelstva dostat. Vím, že nám v některých preferencích přisoudili kolem 6,9 %, za což bych byl za velmi rád. Zaznamenal jsem také velké množství pozitivních reakcí lidí ve městě, kde se denně pohybuji a rozdávám lidem materiály,“ dodal Vandas. V minulých volbách v roce 2014 se Čisté Ústí do zastupitelstva nedostalo.

Letos na sebe Čisté Ústí upozornilo svými výraznými billboardy ve městě. Lidi, kteří nepracují a pobírají sociální dávky, na nich hnutí označuje za parazity. Hesla tak už začali prošetřovat policisté kvůli možnému spáchání trestného činu šíření nenávisti vůči skupině obyvatel.