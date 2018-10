Ženy hrají v politice na Ústecku stále větší roli

Ústecko - Ženský element dokáže politický ring zjemnit. Neznamená to ale, že by něžné pohlaví nebylo stejně tvrdé jako muži.

Stále důležitější úlohu začaly hrát v komunální politice na Ústecku ženy. Věra Nechybová (UFO) jako vůbec první primátorka vede krajskou metropoli. Většina komunálních politiků, mužů i žen, to bere jako naprosto přirozené, bez nutnosti jakýchkoliv povinných kvót.

Jako jedničky na kandidátky staví dámy kromě UFO i další subjekty. Například hnutí PRO! Ústí Karolínu Žákovskou nebo ČSSD Michaelu Vaňkovou. ODS sice má ve svém čele muže, ale na druhé až čtvrté místo postavila Miroslavu Lazarovou, Kateřinu Kastnerovou nebo Lenku Černou.

„Myslím si, že ženy jsou více empatické, ale to neznamená, že by byly víc než muži. Každý má svůj přístup k věci. Když se podaří mužský a ženský pohled skloubit, je to skvělé,“ myslí si Nechybová.

Podobně smýšlí i jednička ODS Pavel Tošovský. Ten na adresu svých kolegyň prohlásil, že ženy jsou v politice stejně dobré jako muži. „Kolikrát vnáší do ringu ten jemnější prvek. Osobně ale nejsem příznivcem žádných kvót. Považuji je za degradující. Jako by někdo chtěl naznačit, že jinak na to nemají,“ uvedl.

Michaela Vaňková dělí muže - politiky na sociální demokraty a ty ostatní. „Ti naši jsou fajn, a proto s nimi spolupracuji. U pravicových stran bych řekla, že k nim ještě civilizace zcela nedorazila,“ řekla.

Ač jsou jindy na místě posledním, mají čelné místo jako tváře kampaně. Jako například Fabiana Bytyqi za UFO. „Není to jen tvář, ale člověk, který se rozhodl nás podpořit. Cením si toho. Je to chytré a hezké děvče a může po volbách sehrát svou roli,“ myslí si Nechybová.

Sama Bytyqi podle svých slov nabídku přijala, protože chce podpořit ústecký sport. „Sama jsem sportovec a vím, jak je těžké na něj sehnat například peníze. Ale zatím se jen rozkoukávám,“ sdělila.

Jako příklady následováníhodných političek uvedl politolog a pedagog ústecké univerzity Daniel Kroupa třeba Margaret Thatcherovou či Miladu Horákovou. Více žen v politice by uvítal, ale bez povinných kvót. „Jejich úspěch záleží především na vůli něco prosadit. Ne na kvótě,“ dodal.