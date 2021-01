Bezdomovce, kteří ani v mrazech nevyužívají služeb nocleháren a charity, kontrolují v Ústí nad Labem pravidelně tamní strážníci. „Na různých místech po městě přespává i v této zimě zhruba 30, 35 lidí,“ přibližuje zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Na obchůzky za bezdomovci vyrážejí strážníci po celý rok. Při větší zimě a mrazech ale mnohem častěji, prakticky obden. Také paní Jitku už strážníci dobře znají. Přebývá i se třemi psy v přístřeší v lokalitě Severní Terasa poblíž Mariánského vrchu. Je schované v křoviscích. Mrazivé počasí minulých dní jí také pořádně potrápilo.

„Byla velká zima. Někdy jsem běhala i kolem chatky, abych se zahřála. Nějak jsem to přežila, musím, přitulíme se,“ směje se a hladí své psy. Má tři, vypadají v dobré kondici, hlady rozhodně nestrádají. „Pečuji o ně svědomitě. Lidé mi občas přinesou i nějaké granule,“ pokračuje a strážníci potvrzují, že jsou i očkovaní.

Problémy má s vodou. Běžně ji totiž bere v nedaleké studánce nebo na jiných veřejně přístupných místech. Jenže nyní je vše zamrzlé nebo zavřené. „Vždycky, když si v lahvích přinesu vodu, zmrzne mi. Rozehřívám si tu také sníh, ale to je takové nešikovné. Nemáte lahev s vodou?“ ptá se. Nikdo nemá. Strážníci jí ale radí, kde ji nedaleko co nejlépe a bez problémů načepovat. A proč nezamíří do noclehárny? „Nemůžu. Starám se o své pejsky, jsou jako moje děti, těch se nemůžu vzdát. A se psy vás nikam nevezmou. Už ani nechci, jsem tady zvyklá,“ loučí se paní Jitka. Podle strážníků je na chlupáče hodně fixovaná a jsou opravdu důvodem, proč nezamíří do tepla.

Ústečtí strážníci při kontrolách zjišťují, jestli jsou lidé bez domova v pořádku, jestli nemají nějaké potíže, dohlížejí na pořádek, nabádají k úklidu, dávají jim informace. „Opakujeme jim, kam si mohou zajít na jídlo, kde se umýt, ohřát se, kam mohou do nocleháren, kde jim pomohou,“ říká jeden ze strážníků a předává jednomu z bezdomovců také informační letáček.

Provizorní stan u horkovodu

Vyrážíme k nemocnici. Tam je u jednoho z výduchů horkovodu, na dohled od rušné hlavní silnice, natažená plachta jako provizorní stan. Strážnici volají na obyvatele, ten ale před chvílí odešel. Na místě tentokrát našli velký nepořádek, rozházené věci, odpadky. „Nahlásíme to, aby se místo co nejdříve uklidilo,“ tvrdí strážci zákona.

Bezdomovci se stahují k výduchům, horkovodům, výměníkovým stanicím. Pokud nejsou na nebezpečných místech, nejsou při mrazivém počasí vyháněni. Mohlo by se totiž stát, že by se přemístili právě někam, kde je nebezpečno. Nebo do některých opuštěných domů. Často se také stává, že i když jsou vykázáni, na místo se rychle vrátí.

U jednoho z výduchů nacházíme bezdomovce také nedaleko obydlí paní Jitky. Zevnitř fialového stanu sálá vlhké teplo, bezdomovec si ohřátý vzduch nechává proudit přímo do přístřeší. „Tady je dobře, docela to jde. Přežívám tady zimu dobře,“ svěřuje se mladý muž. Strážníci mu opět opakují, kde se může zahřát, nasytit, složit hlavu. „Já nechci. Jsem radši sám,“ odpovídá jim stručně. Podobně dopadají strážci zákona i u dalších. I když je trápí velká zima.

Proč někteří bezdomovci ani v mrazech nemíří z ulic a parků do nocleháren? „Jsou už takhle zvyklí, nechtějí měnit styl života. Dalším problémem je třeba alkohol, pod jeho vlivem je do nocleháren nevezmou, nechtějí se ho vzdát. Navíc by museli dodržovat určitý pravidelný režim, a to jim nevyhovuje, nelíbí se jim to,“ vypočítává důvody zástupce ředitele ústeckých strážníků Jan Novotný.